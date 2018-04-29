مباحثات عسكرية عالية المستوى بين مصر والكويت

بدور إبراهيم



التقى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالفريق الركن محمد خالد خضر رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي ، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة ايام .



تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية وانعكاساتها علي الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط ، وسبل تعزيز اَفاق التعاون العسكري بين البلدين في العديد من المجالات .



وكان الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد إستقبل رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي حيث أجريت مراسم إستقبال رسمية وإستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع .



وعقد الجانبان لقاء تضمن مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين .



من جانبه أشاد رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي بجهود مصر وقواتها المسلحة فى محاربة الإرهاب ، ودورها في ارساء دعائم الأمن والإستقرار ومواجهة التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة ،



حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة .