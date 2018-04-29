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بنـــوك
8 مليارات جنيه حصيلة شهادة الـ 15 % ببنك مصر
الأحد 29 أبريل 2018 04:13 م
بنك مصر
أخر الأخبار
بنك مصر
سهير محمد
كشف محمد الأتربى رئيس بنك مصر عن أن إجمالى حصيلة شهادة الـ 15 % الثلاثية وصلت إلى 8 مليارات جنيه.
وقال الأتربى فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية، إن أرباح البنك ستتاثر هذا العام لأسباب منها الشهادة ذات العائد المرتفع حيث وصل إجمالى الايداعات في شهادة ذات العائد 20 % إلى 200 مليار جنيه وهى تكلف البنك نحو 23 مليار جنيه.
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