تكنولوجيا المعلومات

محمود جمال وسمية كمال:



أكدت سارة الجزار، مدير مركز التسويق الاستراتيجي في الأكاديمية العربية للعلوم والتكمولوجيا والنقل البحري، أن 80% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة يأتي من شركات القطاع الخاص ومنتسبي اتحاد الغرف التجارية.



وقالت الجزار إن الحكومة المصرية أطلقت خطة التحول للشمول المالي في 2015 بهدف ضم القطاع غير الرسمي للاقتصاد.



وأضافت أن أغلب موظفي الحكومة يحملون حاليا بطاقات ائتمانية ولكن يجهلون طرق استخدامها، حيث يتم قصرها علي صرف المرتبات الشهرية فقط.