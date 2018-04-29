منير: 10 ملايين عميل بالتأمين متناهى الصغر خلال 5 سنوات

الجلسة الثالثة مؤتمر بورتفوليو

فريق المال



قال الدكتور عادل منير، أمين عام الاتحاد الآفرو آسيوى للتأمين وإعادة التأمين، إن سوق التأمين متناهى الصغر واعدة وشهدت رواجًا منذ إصدار شهادة أمان، ومن المتوقع أن يصل عملائها إلى 10 ملايين خلال 5 سنوات، لافتاً إلى أن أقساطه بلغت 70 مليون جنيه.



وأضاف منير، خلال كلمته -اليوم الأحد- بمؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2018، الذى تنظمه شركة "المال جى تى إم"، أن استثمارات قطاع التأمين بلغت 85 مليار جنيه، وسجل حجم أقساطه 24 مليار جنيه، خلال العام المالى 2016_2017.