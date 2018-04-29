السلع التموينية: توريدات القمح تخطت حاجز المليون طن

القمح المصرى

محمد مجدي



أكد مصدر حكومي مسؤول بالهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام عمليات توريد القمح المحلى فى جميع المواقع على مستوى الجمهورية حتي مساء أمس السبت.



وقال المصدر لـ"المال": أنه تم إستلام ما يزيد عن المليون طن قمح من المزارعين، تم توريدها للجهات المسوقة، وتستمر الصوامع والهناجر والبناكر ونقاط التجميع التابعة للجهات المسوقة فى استلام المحصول من المزارعين من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 6 مساءً يومياً.



يشار إلي أن الحكومة أعلنت سعر شراء القمح من المزارعين بـ600 جنيهاً للإردب على أن تكون درجة النقاوة 23.5، و585 جنيها للإردب درجة النقاوة 22، وكان الموسم الماضي للقمح يبلغ سعر شراءه ما بين بين 555-575 للأردب ( الطن يعادل 6,6 أردب) ، حسب درجة نقاوتة.



