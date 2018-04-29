أخميم الجديدة تتعاقد مع شركة إمباور لإنتاج الغاز الطبيعي

الغاز الطبيعي

محمود زكي:



قال المهندس رمضان خيري، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، إنه تم التعاقد مع شركة إمباور لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من المخلفات، لإنتاج الغاز الطبيعي من مخلفات الصرف الصحي.



وأضاف رئيس الجهاز في تصريحاته لـ"المال"، أن مدة التعاقد مع الشركة بلغت 20 عاما بدأت من العام الحالي.



وأوضح أن الجهاز يقوم بتنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات المياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة، بتكلفة تقدر بحوالي 13 مليون جنيه.



وأشار إلى أنه يجري أيضًا رفع كفاءة عدد من الطرق والمحاور بالمدينة، بتكلفة تقدر بحوالي 16 مليون جنيه، حيث تقوم الجمعية التعاونية بتنفيذ المشروع ومن المتوقع أن ينتهي خلال العام المالي الحالي 2017/2018.



وأوضح رئيس جهاز المدينة أنه يجري أيضًا رفع كفاءة أرصفة العمارات السكنية، وتقوم شركة سمير وسامي للمقاولات بتنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن الميزانية الخاصة بالجهاز خلال العام المالي الحالي تقدر بحوالي 60 مليون جنيه، يتم استغلالها جميعًا في مشروعات خدمية ورفع كفاءة المدينة.



وأكد أنه لا توجد أراض صناعية جديدة بالمدينة، وجميع الأراضي بالمدينة مباعة بالكامل، موضحًا أن المدينة ليس بها ظهير صحراوي لزيادة الإمداد العمراني والصناعي للمدينة.



وأشار إلى أنه يوجد بالمدينة حوالي أكثر من 400 مصنع تعمل في مجالات عدة منها مصانع المواسير البلاستيك وكذلك المواد الغذائية باستثمارات بالمدينة تزيد عن 600 مليون جنيه.