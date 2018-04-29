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سيـــاســة
رئيس الوزراء يتابع أحوال الطقس
الأحد 29 أبريل 2018 03:21 م
رئيس الوزراء يتابع أحوال الطقس
أخر الأخبار
رئيس الوزراء يتابع أحوال الطقس
إجراءات لمواجهة تقلبات الطقس اعتباراً من اليوم
تواجد جميع المحافظين بمكاتبهم ورفع الاستعدادات القصوى على مستوى الجمهورية
تفعيل غرفة عمليات مركز المعلومات وغرف المحافظات بدءاً من الثانية ظهر اليوم
8 فرق للطوارئ في قطاعات المياه، والصرف، والكهرباء، والحماية المدنية، والغاز
مراجعة شبكات الصرف في الطرق الرئيسية والخطط المرورية البديلة
المال - خاص
تحسباً لحالة الطقس خلال هذه الآونة بعدد من المحافظات والمتمثلة في هطول الأمطار الغزيرة والرعدية، عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعاً بحضور وزيري الري، والتنمية المحلية، ورئيس هيئة الأرصاد الجوية، الذي عرض تقريراً شاملاً عن توقعات الهيئة لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة والتي من المتوقع ـ وفقاً للتقرير ـ أن تشهد بعض التقلبات الجوية في عدد من المحافظات.
وفي ضوء ما تم استعراضه خلال الاجتماع، أصدر رئيس الوزراء عدة قرارات، شملت:
- تفعيل غرفة طوارئ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وغرف عمليات جميع للمحافظات، اعتباراً من تاريخه (2 بعد ظهر اليوم الموافق 29 ابريل)، لمتابعة موقف حالة الطقس وسقوط الأمطار، خلال الفترة من اليوم 29 ابريل، وحتى الخميس 3 مايو، على مستوى الجمهورية، وخاصة محافظات البحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء، قنا، أسيوط، سوهاج، السويس.
- إخطار كافة المحافظين برفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، والتواجد في مكاتبهم لمتابعة الموقف على الأرض، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات فاعلة للتعامل السريع مع سقوط الأمطار.
_ تجهيز 8 فرق للطوارئ في قطاعات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والحماية المدنية، والغاز.
_ التأكد من جاهزية سيارات نزح المياه، والطلمبات، وكافة التجهيزات اللازمة لمواجهة الآثار المترتبة على هطول الأمطار، والتنسيق مع المحافظات المجاورة في هذا الشأن.
_ مراجعة شبكة الصرف في الطرق الرئيسية.
_ مراجعة الخطط المرورية البديلة في المدن الرئيسية.
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