المركزي يدرس النسخة الثالثة من قواعد تحويل الأموال عبر المحمول

البنك المركزى 1

سهير محمد وسيد بدر وهبة حامد



قال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع، إن المركزي يدرس في الفترة الحالية النسخة الثالثة من تعديلات قواعد تحويل الأموال عبر المحمول في مصر، والتي ستساهم بشكل كبير في زيادة قبول الخدمة لدى العملاء وانتشارها بشكل أكبر.



وأشار حسين، خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية، اليوم الأحد، إلى أن عدد الحسابات ضمن خدمة تحويل الأموال عبر المحمول بالقطاع المصرفي بلغت 9.6 مليون حساب إلى 8 ملايين عميل، لافتًا إلى أن جزء كبير من المستخدمين لم يكونوا لديهم حسابات بنكية.



وأوضح أن نسبة النمو السنوي للخدمة بلغت 32%، وتبلغ حجم الأموال المتداولة ضمن الخدمة في مصر إلى 4 مليارات جنيه سنويًا، لافتًا إلى أنه تتعامل مع البنوك 112.331 وكالة لتحسين الخدمة، وتبلغ عدد العمليات الشهرية إلى 1.6 مليون عملية.



وحول المشروعات الأخرى التي يعمل عليها البنك المركزي، أوضح أن المركزي يعمل في الوقت الحالي على ميكنة غرفة مقاصة الشيكات لتصبح مميكنة بالكامل، منوهًا إلى أن القانون الجديد سيتضمن باب للدفع الإلكتروني ما يضمن زيادة انتشار هذه الخدمات.



وتابع: "نعمل على البطاقة الوطنية والتي من المقرر الانتهاء منها بنهاية ديسمبر المقبل لتساهم في نشر الشمول المالي وزيادة قبول الدفع الإلكتروني لدى التجار والمواطنين".