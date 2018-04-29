EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
المركزي يدرس النسخة الثالثة من قواعد تحويل الأموال عبر المحمول
الأحد 29 أبريل 2018 03:15 م
البنك المركزى 1
أخر الأخبار
البنك المركزى 1
سهير محمد وسيد بدر وهبة حامد
قال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع، إن المركزي يدرس في الفترة الحالية النسخة الثالثة من تعديلات قواعد تحويل الأموال عبر المحمول في مصر، والتي ستساهم بشكل كبير في زيادة قبول الخدمة لدى العملاء وانتشارها بشكل أكبر.
وأشار حسين، خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية، اليوم الأحد، إلى أن عدد الحسابات ضمن خدمة تحويل الأموال عبر المحمول بالقطاع المصرفي بلغت 9.6 مليون حساب إلى 8 ملايين عميل، لافتًا إلى أن جزء كبير من المستخدمين لم يكونوا لديهم حسابات بنكية.
وأوضح أن نسبة النمو السنوي للخدمة بلغت 32%، وتبلغ حجم الأموال المتداولة ضمن الخدمة في مصر إلى 4 مليارات جنيه سنويًا، لافتًا إلى أنه تتعامل مع البنوك 112.331 وكالة لتحسين الخدمة، وتبلغ عدد العمليات الشهرية إلى 1.6 مليون عملية.
وحول المشروعات الأخرى التي يعمل عليها البنك المركزي، أوضح أن المركزي يعمل في الوقت الحالي على ميكنة غرفة مقاصة الشيكات لتصبح مميكنة بالكامل، منوهًا إلى أن القانون الجديد سيتضمن باب للدفع الإلكتروني ما يضمن زيادة انتشار هذه الخدمات.
وتابع: "نعمل على البطاقة الوطنية والتي من المقرر الانتهاء منها بنهاية ديسمبر المقبل لتساهم في نشر الشمول المالي وزيادة قبول الدفع الإلكتروني لدى التجار والمواطنين".
البنك المركزى
المركزى
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا