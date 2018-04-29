جلوبال ليس: نركز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الجلسة الثالثة مؤتمر بورتفوليو

أسماء السيد



قال حاتم سمير، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ليس" للتأجير التمويلي، إن تعاملاتها ارتكزت بشكل كبير على المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال دراسة قوية تمت على وضع السوق المحلية حول كيفية منح التمويلات لتلك المشروعات.



وأوضح سمير، خلال كلمته بالجلسة الثالثه، بمؤتمر "فرص وتحديات عهد الإصلاح"، الذي تنظمه جريدة المال، اليوم الأحد، أن رأسمال الشركات الصغيرة 10 ملايين جنيه، وتصل التمويلات الممنوحة بحد أدنى 50 مليون جنيه، وتصل إلى 200 مليون جنيه.