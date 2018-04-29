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بورصة وشركات
شاهيناز رشاد: 9 مليارات جنيه حجم نشاط التخصيم بمصر
الأحد 29 أبريل 2018 02:44 م
شاهيناز رشاد - مؤتمر بورتفوليو
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شاهيناز رشاد - مؤتمر بورتفوليو
أسماء السيد ومصطفى طلعت
قالت الدكتورة شاهيناز رشاد، رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلي، إن حجم نشاط التخصيم في مصر بلغ 9 مليارات جنيه العام الماضي.
وأشارت رشاد، خلال فعاليات الجلسة الثالثة من مؤتمر "بورتفوليو إيجيبت"، الذي تنظمة جريدة المال، اليوم الأحد، إلى أن السوق ينتظر فرص نمو كبيرة في قطاع التأجير التمويلي والتخصيم، موضحة أن معهد الخدمات المالية غير المصرفية سيعد مؤتمرًا مايو المقبل لمناقشة أوضاع القطاع.
أدار الجلسة كريم هلال، العضو المنتدب لتمويل الشركات وعلاقات المستثمرين لشركة كربون القابضة.
التأجير التمويلى
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