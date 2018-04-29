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بورصة وشركات
جلوبال ليس: شركات التأجير تستخدم معايير ائتمان البنوك
الأحد 29 أبريل 2018 02:20 م
حاتم سمير جلوبال ليس
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حاتم سمير جلوبال ليس
أسماء السيد
قال حاتم سمير، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ليس" للتأجير التمويلي، إن 95% من شركات التأجير التمويلي العاملة بالسوق المحلية، تستخدم نفس معاير الائتمان التى تستخدمها البنوك.
وأضاف سمير، خلال كلمته بالجلسة الثالثة بمؤتمر "فرص وتحديات عهد الإصلاح"، الذي تنظمه جريدة "المال"، اليوم الأحد، أن الفرق يتمثل في مدى التركيز على الأنشطة التى يتم منح التمويلات لها، موضحًا أن شركته تركز نشاطها بشكل كبير على المشروعات الصغيرة.
وتناولت الجلسة الثالثة من مؤتمر"فرص وتحديات عهد الإصلاح"، الحديث حول سبل الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية.
التأجير التمويلى
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