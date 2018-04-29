«إم إم جروب» تستكمل خططها التوسعية بالتركيز على 4 محاور

-خالد محمود رئيس مجلس الإدارة:

- أسعار الفائدة غير تنافسية.. وضخ مليار جنيه منذ الطرح بالبورصة

- نعتمد على التمويلات الذاتية.. واتجاه للاقتراض البنكى

- 7.5 مليار جنيه مبيعات مستهدفة بنهاية العام بزيادة %15

- «البنوك» و«التأمين» من القطاعات الواعدة.. ونخطط لاقتحام أحدهما

- بيع حصتنا فى «bee» إلى «ابتكار» لضم الأنشطة المالية تحت مظلة واحدة

- صفقة «التركى القابضة» ترفع حصتنا السوقية بتوزيعات سامسونج إلى %50

- نستهدف زيادة العمليات اليومية لـ«بي» و«مصاري» إلى 2.5 مليون

- مضاعفة نقاط توزيع «بي» و«مصاري» بنهاية 2018

- أشرف الغنام: فضلنا التوزيع المجانى لاستغلال السيولة فى التوسعات





تتبنى شركة «إم إم جروب» للصناعة والتجارة العالمية خطة خلال العام الحالى تتركز على 4 جوانب رئيسية، يأتى فى مقدمتها دعم وزيادة نقاط البيع على مستوى الجهمورية، وإضافة منتجات تحت مظلة توزيع الشركة، فضلا عن استكمال التوسع فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وأخيراً البحث عن فرص جديدة فى قطاع السيارات الفاخرة.

التقت «المال» خالد محمود رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة فى حوار خاص للوقوف على الملامح الرئيسية للخطة وسبل وآليات تنفيذها، مؤكداً أن السوق المصرية أصبحت واعدة للاستثمار، مع استكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادى واستقرار سعر الصرف وانخفاض الفائدة.

وأشار رئيس مجلس إدارة «إم إم جروب»، إلى أن الشركة تعتمد على التمويلات الذاتية فى استثماراتها بالسوق المحلية، لافتاً إلى أن شركته كانت تبتعد عن التمويلات البنكية فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة – التى اعتبرها غير تنافسية - لكن مع بداية منحنى نزول الفائدة مؤخراً ستكون البنوك ضمن الخيارات التمويلية للشركة الفترة المقبلة.

حوار: مصطفى طلعتوأوضح «محمود» أن حجم الاستثمارات التى تم ضخها فى السوق المحلية منذ الطرح بالبورصة - منذ عام تقريباً – اقترب من مليار جنيه، خصصت لاقتحام مجال الخدمات المالية غير المصرفية وتأسيس شركة ابتكار للتمويل الاستثمارى وتوقيع عقود توزيع منتجات الأجهزة الكهربائية ومنها العلامة «بوش»، بالإضافة إلى ضخ نحو 500 مليون جنيه لتوزيع العلامة «هواوي».وتوقع رئيس مجلس إدارة الشركة أن يصل حجم الاستثمارات المقرر ضخها العام الحالى إلى 100 مليون جنيه لتشغيل الأنشطة المذكورة، وزيادة حجم المبيعات لتصل إلى 7.5 مليار جنيه مقارنة بـ6.3 مليار فى 2017، وبزيادة متوقعة تصل إلى %15.يشار إلى أن الشركة حققت إيرادات مجمعة بقيمة 6.3 مليار جنيه فى 2017 بارتفاع %27 مقارنة بـ4.9 مليار فى 2016، وهو ما أرجعه «محمود» إلى زيادة الأسعار بعد تحرير سعر الصرف ونمو إيرادات قطاع الأجهزة الكهربائية، وطرح طرازات جديدة من السيارات.وبشكل عام، يرى «محمود» أن قطاعى البنوك والتأمين من القطاعات الواعدة داخل مصر وأن العائد الاستثمارى فيهما مضمون، موضحا أن شركته تخطط لاقتحام القطاع الأخير عبر شركة الوساطة التأمينية التابعة لمجموعة تمويل المقرر الاستحواذ عليها.وفيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، قال رئيس مجلس إدارة «إم إم جروب» إن شركته «فيتاس مصر» للتمويل متناهى الصغر المملوكة لـ«ابتكار للتمويل الاستثماري» – التابعة - قد حصلت على الرخصة المؤقتة لمزاولة النشاط، موضحا أنه جارٍ استكمال إجراءات التأسيس عبر وجود مقر دائم للشركة الجديدة وموظفين وكيان خاص.ولفت إلى أن رأس المال المدفوع فى «فيتاس مصر» حتى الآن بلغ 15 مليون جنيه، ومن المقرر أن يصل إلى 80 مليون جنيه مع بداية تشغيل الشركة، موضحا أن هيكل ملكية الشركة موزع بين «ابتكار» والشريك الأجنبى «فيتاس أمريكا» بالتساوى.وأشار إلى أن «فيتاس مصر» ستكون أولويتها لعملاء المجموعة من أصحاب منافذ التوزيع ونقاط البيع مثل عملاء «بي» و«مصاري» فلدى المجموعة 75 ألف نقطة بيع فى كلا الشركتين، سيتم تقديم خدمات التمويل لهم، وبالتالى ستقدم الشركة إلى العميل كلا من المنتج والتمويل.يشار إلى أن «إم إم جروب» و«بى بى إى بارتنرز» القابضة للاستثمارات المالية قد أسستا شركة «ابتكار للتمويل الاستثماري»، لتكون ذراع الخدمات المالية غير المصرفية للأولى، وبالفعل بدأت فى تأسيس شركة «فيتاس مصر» للتمويل متناهى الصغر.وأوضح «محمود» أن شركته تقوم بزيادات متتالية لرأسمال «ابتكار» لتمويل الخدمات المقرر الدخول فيها، إذ حصلت الشركة على الموافقة على زيادة رأسمال «ابتكار» المصدر إلى 340 مليون جنيه والمرخص به إلى 750 مليون جنيه.ولفت «محمود» إلى أن رأس المال المدفوع فى ابتكار حتى الآن بلغ 175 مليون جنيه، تساهم فيه «إم إم جروب» بأكثر من 100 مليون جنيه، ونستهدف الوصول بحصتنا لما يعادل 200 مليون جنيه.وقال إن بيع حصة «إم إم جروب» المباشرة فى «تى بى إي» مصر لحلول وخدمات السداد (Bee)، البالغة %30 إلى شركة ابتكار للتمويل الاستثمارى جاء بغرض ضم جميع أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، تحت مظلة الأخيرة.وفى سياق آخر، أكد أن شركته فى انتظار موافقة الجمعية العمومية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر للاستحواذ على كامل حصة الأخيرة فى مجموعة شركات تمويل بقيمة إجمالية تصل إلى 300 مليون جنيه، على أن يتبعها موافقة الجهات الرقابية.ووقعت كل من شركة ابتكار للتمويل الاستثمارى - المملوكة لإم إم جروب بنسبة %50 - وشركة تى. سى. فى وشركة أكواير عرضا للاستحواذ على نسبة %100 من حصة شركة أوراسكوم للتنمية مصر فى مجموعة شركات «تمويل».وتضم مجموعة «تمويل» 4 شركات تعمل فى مجال التأجير التمويلى، والتمويل العقارى، والتخصيم، والوساطة التأمينية والتحصيل.وأكد رئيس إم إم جروب أن التحالف لم يستقر على حصص كل طرف فى الصفقة، قائلاً: «قد تدخل إم إم جروب للتمويل بشكل مباشر أو بحصص من خلال إحدى الشركات التابعة».وقال إن شركته تستهدف الاستحواذ على %50 من سوق التجزئة والتوزيع فى توزيع ماركة سامسونج - مقارنة بحصة قدرها %30 حالياً - بعد إنهاء الاستحواذ المرتقب على 3 شركات مملوكة لشركة التركى القابضة السعودية والمتخصصة فى مجال الاستثمار والتطوير.وأشار إلى أن شركته تقوم حالياً بالفحص النافى للجهالة، تمهيدا للاستحواذ على الشركات الثلاث عن طريق مبادلة الأسهم والذى قد يستغرق شهرين، علما بأن شركات «التركي» هى شركة اتصالات مصر «I2» وشركة التجزئة المتحدة «يو آر سي» لتجارة التجزئة والصيانة، وشركة «دى تى آر» للتجارة.وأكد أن عملية الاستحواذ ستضيف أكثر من 6500 نطقة بيع نشطة مباشرة إلى شبكة التوزيع «إم تى آي» بالإضافة إلى 101 منفذ بيع بالتجزئة بما فى ذلك 15 منفذا لصيانة العديد من العلامات التجارية، وكذلك الوجود عبر الإنترنت من خلال منصة التجارة الإلكترونية.ولفت إلى أن الصفقة ستعمل على توسيع رؤية الشركة الرائدة فى مجال المدفوعات الإلكترونية فى مصر من خلال زيادة ملكيتها الحالية البالغة %10.6 فى شركة تطوير نظم البرمجة والدفع الإلكترونى (مصاري) لتصل إلى %20.7 بعد إتمام عملية الاستحواذ.وأوضح أن صفقة الاستحواذ تسمح دخول توزيع العلامات باناسونيك وفيليبس و«tcl» للتكييفات والتليفزيون التى تقع تحت مظلة «i2» التى يبلغ عدد نقاط بيعها نحو 7 آلاف نقطة بيع بالإضافة إلى 100 محل.وتأسست شركة اتصالات الدولية مصر «i2» عام 2004 لتصبح رائدة فى مجال البيع بالتجزئة فى مصر وموزعا لأجهزة الهواتف المحمولة وخدمات الاتصالات، وتوزع العلامات سامسونج واتصالات وفيليبس ومانتا وألكاتيل وتى سى إل، وتمثل شركة «يو آر سي» ذراع البيع بالتجزئة والصيانة فى حين تعد شركة «دى تى آر» للتجارة مركز دبى هى ذراع التجارة الدولية.وفى قطاع التحصيل، أكد أن «بي» المملوكة حاليا لابتكار التابعة لديها 35 ألف نقطة بيع وكذك مصارى لديها حوالى 40 ألف نقطة (بإجمالى 75 ألفا)، تستحوذ من خلاله «إم إم جروب» على %40 من إجمالى السوق، بينما تقتنص فورى %50، والباقى لشركات أخرى.وقال إن شركته تستهدف زيادة نقاط «بي» إلى 60 ألف نقطة، ومصارى إلى 55 ألفا، موضحا أن حجم العمليات اليومية الحالية للسداد لكلا الشركتين حوالى 1.5 مليون عملية، ومستهدف الوصول بها إلى 2.5 مليون عملية يومية.وأضاف: «الخطة تتضمن الوصول بإجمالى عمليات «بي» إلى 10 مليارات جنيه بنهاية 2018، ومصارى مثلها 10 مليار جنيه.وفى سوق المحمول، أكد رئيس مجلس إدارة إم إم جروب أن شركته تدرس الحصول على إحدى العلامات الصينية لهواتف المحمول فئة أقل من 2000 جنيه، مشيرا إلى أن مستخدمى هذه الشريحة كبيرة تصل إلى %25 من سوق الموبايلات.ولفت إلى أن الحصة السوقية للشركة من مبيعات هواوى كانت بداية 2017 حوالى %15 وصلت إلى %25 مع نهاية العام، أما سامسونج فكانت %25 وارتفعت إلى %45 ووصلت لـ%65 ومع ظهور موديلات جديدة انخفضت إلى %45 قبل التعويم، حالياً %30.وفيما يتعلق بنشاط السيارات، أكد رئيس مجلس إدارة إم إم جروب، أن قطاع السيارات لم يتأثر بتحرير سعر الصرف، لافتاً إلى أن شركته تمكنت من بيع نحو 200 سيارة بقيمة حوالى 300 مليون جنيه خلال 2017 بزيادة حوالى %40 بفضل زيادة الأسعار وطرح طرازت جديدة والاستفادة من انخفاض الجمارك، موضحا أن ماركة لاند روفر قد اقتنصت النسبة الأكبر من مبيعات «mti» فى 2017.وتوقع رئيس مجلس إدارة الشركة زيادة مبيعات السيارات بحوالى %20 بنهاية العام الحالى.ولفت إلى أن نشاط السيارات يمثل نسبة صغيرة من أنشطة الشركة، وتدرس الدخول إلى هذا القطاع عبر الحصول على وكالات بأسعار متوسطة الحجم، شرط أن تكون أوروبية الصنع للاستفادة من وصول الجمارك على هذه النوعية من السيارت إلى الصفر.وأضاف: «لست حريصًا على أن أحصل على توكيل سيارات غير أوروبى، لأن المستقبل للسيارات الأوروبية، ومن وقت إلى الآخر نرى احتياجات السوق وبالتأكيد نهتم بهذا القطاع الواعد».وتابع: «من الممكن الدخول فى مجال السيارات التى تعمل بالكهرباء، كما نستهدف الدخول فى علامات جاجوار ولاند لوفر الكهربائية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن طرح جاجوار الكهربائى خلال الربع الأخير.قال أشرف الغنام، مدير علاقات المستثمرين بالشركة، إن «إم إم جروب» بدأت بتوزيع منتجات الأجهزة الكهربائية «بوش» على منافذ التوزيع فى السوق المحلية، ومن المقرر افتتاح فرع جديد بمدينة نصر قريبا يضم كل منتجات «بوش».وكانت «إم إم جروب» قد وقعت، منتصف الشهر الماضى، عقد توزيع مع «بى. إس. إتش» صاحبة العلامة التجارية «بوش» الألمانية.وأكد «الغنام» أن شركته تلقت شحنتين من منتجات «بوش»، ومن المقرر الكشف عن حملة إعلانية قبل التوزيع لاستغلال المبيعات قبل انطلاق كأس العالم واقتراب شهر مضان المبارك، موضحا أن الشركة تستهدف تغطية جميع أرجاء الجمهورية خلال العام الحالى.وتوقع أن تحقق مبيعات العلامة الجديدة نحو 200 مليون جنيه خلال 2018، على أن ترفع مساهمة الأجهزة المنزلية لتصل إلى نحو 1.2 مليار جنيه من إجمالى مبيعات الشركة خلال العام.وأشار إلى أن الإقبال على منتجات الشركة جيد، وسيتم تسلم شحنة بحوالى حوالى 1.5 مليون دولار كل شهر، وبالفعل تم تسلم شحنة للتعريف على وجود الماركة فى السوق المحلية.وفى سياق متصل، أكد أن إيرادات قطاع الأجهزة الكهربائية سجل 4.5 مليار جنيه من إجمالى الإيرادات التى حققتها الشركة بارتفاع %46 مقارنة بـ3.1 مليار، ليقتنص %71.5 من إجمالى إيرادات الفترة، أما قطاع الاتصالات فمثل %23 من إجمالى الإيرادات، والسيارات %4.7، وارتفعت إيرادات السيارات %40 بفضل طرح موديلات جديدة.يشار إلى أن صافى ربح «إم إم جروب» بلغ 339 مليون جنيه العام الماضى، مقابل 363 مليونا العام السابق له، وذلك نتيجة ارتفاع تكلفة المبيعات %93 مقارنة بـ%89 فى 2016، مع انخفاض مجمل هامش الربح من %10.8 إلى %6.7.ولفت «الغنام» إلى أن شركته اقترحت توزيع ربع سهم مجانى عن أرباح 2017 بغرض زيادة الأسهم المتداولة، ومن ناحية أخرى استغلال الحصيلة النقدية فى التوسعات ودعم الخطة المستقبلية واقتناص الفرص المربحة.وتعمل إم.إم جروب فى الاتصالات السلكية واللاسلكية وتوزيع كروت شحن وخطوط فوادفون وتشغيل وإدارة متاجر فودافون، ويمثل نشاط الهواتف المحمولة يمثل %50 من المبيعات، وهى موزعة لعدة علامات تجارية عالمية مثل فودافون وسامسونج للإلكترونيات وجاجوار ولاند روفر وفيرارى ومازيراتى وبنتلى موتورز.وتتبع الشركة - التى تعتبر إحدى أكبر شركات التوزيع فى مصر بتغطية جغرافية تبلغ %90 من مساحة مصر - نحو 24 شركة متنوعة النشاط تشمل مجالاتها الإلكترونيات الاستهلاكية والهواتف المحمولة وإنتاج وتجميع السيارات والجرارات الزراعية.وتمتلك «إم إم جروب» 36 فرع توزيع فى كل إنحاء الجمهورية ويتبعه 40 ألف منفذ بيع تقريبا بالإضافة إلى 61 محل تجزئة وتمارس 4 أنشطة رئيسية هى نشاط الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والاتصالات والسيارات الفاخرة والجرارات والمواسير.وتتبع الشركة 4 كيانات هى شركة ميديترينيان الصناعية «المصرية الأوكرانية سابقا» وتعمل فى تجميع الجرارات الزراعية، وشركة قنوان للتجارة والتوزيع بالإضافة إلى شركة خدمات التكنولوجيا الحديثة وأخيراً شركة ابتكار للتمويل الاستثمارى.



