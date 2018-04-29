حزب المؤتمر: خطاب السيسى يجب أن يكون منهاج عمل لجميع المؤسسات

عبدالفتاح السيسى



سلوى عثمان



أشاد حزب المؤتمر بالقضايا المهمة التى جاءت فى الخطاب التاريخى الشامل الذى ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة احتفال مصر بعيد العمال، مؤكدا ضرورة أن يكون هذا الخطاب منهاج عمل لجميع مؤسسات الدولة.



وقال الحزب فى بيان له أصدره اليوم برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب إن الرئيس السيسى اعطى عمال مصر الشرفاء حقوقهم الكاملة عندما اعلى قيمة العمل والعمال معلنا تأييده التام لتأكيد السيسى فى خطابه بان مهمته الاساسية على مدار السنوات الأربع الماضية، كانت هي تثبيت أركان الدولة وتعزيز تماسك مؤسساتها، واستعادة الاستقرار الضروري لمواصلة التقدم.



واكد حزب المؤتمر فى بيانه ان السيسى نجح فعلا فى تثبيت أركان الدولة وتحقيق الامن والاستقرار لمصر وشعبها اضافة الى انه اتجه وكما اكد فى خطابه نحو البناء للمستقبل ووضع أسس الانطلاق، فلا حل لمشكلاتنا إلا من خلال المواجهة الواقعية لها، ولم يكن ممكناً أن نستمر فى الحلول الوقتية، والمسكنات العابرة، تاركين المشكلات تزيد وتتعقد.



وأضاف أن السيسى نجح فى اقامة العديد من المشروعات القومية الكبرى فى مختلف أنحاء البلاد، مشيرا الى أنه لايوجد نظام فى العالم يستطيع أن يتبع الأسلوب العلمى والعملى الذى انتهجه النظام المصرى.



وقال ان الرئيس كان واضحا عندما اكد انه لم يتردد لحظة، في اتخاذ القرارات اللازمة، لوضع قواعد متينة وحقيقية، تتيح لنا واقعاً مختلفاً، وتُحقّق آمالَنا في دولةٍ حديثةٍ متطورة، وحيا النائب علاء عابد تأكيد الرئيس السيسى بأن المصريين كتبوا سطوراً مضيئة، بمشروعاتٍ كبيرة وإنجازات متلاحقة. سواء كان ذلك في المدن الجديدة. أو في مشروعات البنية الأساسية، التي نستمر في مواصلة العمل على تحسينها، ومعالجة ما بها من أوجه قصور، نتجت عن إهمال الصيانة ومرور الزمن، أو مشروعات الإسكان الاجتماعي ومساكن الشباب، وتطوير المناطق غير الآمنة. أو المصانع الجديدة والمناطق الصناعية والحرة. بالتزامن مع تطوير بنية الاستثمار وتحديثها. وكذلك مشروعات الغاز الطبيعي والطاقة. وكل ذلك في إطار برنامج منضبط للإصلاح الاقتصادي، يعالج الأزمات المالية والنقدية، التي طالما كانت عائقاً أمام تقدم اقتصادنا، وتحسين ظروف معيشتنا وقال النائب علاء عابد ان هذه القضايا التى جاءت فى خطاب السيسى تؤكد نجاحه بكل كفاءة واقتدار فى تنفيذ برنامجه الانتخابى لفترة رئاسته الاولى فقد نجح فى تحقيق الامن والاستقرار ومواجهة الارهاب بجميع صوره واشكاله فى الوقت نفسه نجح فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى فى فترة وجهيزة مؤكدا ان ماحققه السيسى فى اقل من 4 سنوات كان يحتاج الى 40 عاما.