وصول 360 سائحاً لميناء الإسكندرية على متن الباخرة Le Lyrial

وصول سياح



معتز محمود



قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الاسكندرية، إن ميناء الإسكندرية استقبل اليوم السفينة السياحية الفرنسية "لي ليريال".



وأضاف الغندور أن السفينة على متنها 218 سائحا من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى طاقم الخدمة المكون من 142 فردا.



وأوضح أن غاطس السفينة 6 أمتار وطولها 165 مترا، وعرضها 20 مترا، وقد تراكت على رصيف 24 بالمحطة البحرية.



وقد وجه اللواء بحرى . مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء إجراءات وصول السائحين فى سهولة ويسر وأمان.





