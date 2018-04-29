البورصة إجازة الثلاثاء بمناسبة عيد العمال

البورصة

المال - خاص



قررت إدارة البورصة المصرية، منح يوم الثلاثاء المقبل -الموافق 1 مايو- إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.



وقالت البورصة، فى بيان منشور على شاشة التداول، اليوم الأحد، إنه سيتم استئناف العمل يوم الأربعاء الموافق 2 مايو 2018.