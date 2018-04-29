بنك الاستثمار العربى يحتجز 110 ملايين جنيه لتطبيق IFRS9

هانى سيف النصر



سيد بدر وهبة حامد



قال هانى سيف النصر، رئيس بنك الاستثمار العربي، إن مصرفه قرر احتجاز 1% من إجمالى المخاطر الائتمانية المرجحة، وذلك من صافى الربح بعد الضريبة عن عام 2017، بقيمة 110 ملايين جنيه لتطبيق المعيار المحاسبى الجديد iFRS9.



وأشار فى تصريحات لـ"المال" على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية، إلى أن إجمالى القاعدة الرأسمالية للبنك تصل لنحو 1.480 مليار جنيه وأنه لم يقرر ما إذا كان سيجرى زيادة فى رأسماله خلال الفترة المقبلة أم لا.













