شكري يؤكد التزام مصر بدعم استقرار اليمن

سامح شكري

المال خاص:



استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم الأحد 29 أبريل 2018 وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي أثناء زيارته للقاهرة.



وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، أن وزير الخارجية استهل اللقاء بالإشارة إلى العلاقات الثنائية المتميزة مع اليمن وحرص مصر على دعم استقرار اليمن الشقيق والوقوف إلى جانب الأشقاء اليمنيين خلال المحنة الحالية التي تمر بها البلاد، وهو ما برهنت عليه المساعدات التى قدمتها مصر إلى الشعب اليمني مؤخراً من أدوية وأمصال ومستلزمات طبية.



وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الوزير شكرى أكد على أهمية الحل السياسي للخروج من الأزمة الحالية، مشدداً على التزام مصر بالعمل على استعادة الاستقرار وتحقيق الحل السياسي العادل في اليمن والذي لا يمكن أن يتأسس إلا على مبادئ احترام وحدة الدولة اليمنية وسيادتها، بما يجنب البلاد مخاطر الانزلاق في صراع طويل الأمد ويساهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.



وأوضح أبو زيد، أن الوزير شكرى استمع من وزير خارجية اليمن الى شرح كامل للوضع الأمني فى كافة المدن اليمنية، والجهود والاتصالات التى يجريها المبعوث الأممى الجديد مع الاطراف الدولية والاقليمية الرئيسية، فضلا عن المشاورات التى يجريها وزير خارجية اليمن في هذا الشأن.



وقد تركزت محادثات وزيرى الخارجية على تقييم الوضع السياسى وتوازنات القوى على الساحة اليمنية بشكل مفصل، حيث شدد شكري على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة اليمنية، مؤكدا علي استعداد مصر الدائم لتقديم الدعم السياسى لجهود تحقيق السلام والحل السياسى للأزمة اليمنية، بالإضافة الي دعمها بطبيعة الحال لجهود الأمم المتحدة للوساطة. وشدد وزير الخارجية في هذا الصدد على ضرورة أن تكون الحلول يمنية خالصة وتنحي منطق الغلبة والاستقواء بالخارج.

