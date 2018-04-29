البنك الأهلى يضخ 45 مليار جنيه لقطاع المقاولات

يحيى أبوالفتوح



سيد بدر



قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصري، إن مصرفه ضخ تسهيلات ائتمانية لقطاع المقاولات بقيمة 45 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى من إجمالى الحد الائتمانى المحدد بـ65 مليار جنيه.



وكانت حجم تمويلات البنك للقطاع قد وصل لنحو 30 مليار جنيه قام برفعها مرتين إلى 40 مليارا ثم إلى 65 مليارا لتوفير طلبات شركات المقاولات فى ظل ارتفاع حجم المشروعات التى تشارك بها.



وأوضح يحيى فى تصريحات لـ"المال" أن البنك يأمل أن يصل حجم أرباحه خلال العام المالى الحالى لنفس مستوى العام المالى السابق والذى وصل فيه لنحو 13 مليار جنيه فى ظل ارتفاع تكلفة الشهادات مرتفعة العائد.