موازنة الهيئات الاقتصادية تثير الجدل بالنواب

800 مليون جنيه مديونيات متراكمة لأرض المعارض





اتهام "التمثيل التجارى" بإهدار للمال العام



رفض اعتماد مخصصات بقيمة 200 مليون جنيه لصالح "تنمية الصادرات"









ياسمين فواز:





أثارت مناقشات موازنة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والهيئات التابعة لها للسنة المالية 2018/2019 الاسبوع الماضي حالة من الجدل داخل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ،بسبب موازنة جهاز التمثيل التجارى المقدرة بـ500 مليون جنيه ، إضافة إلى مديونيات أرض المعارض البالغة 800 مليون جنيه ، وأزمة المستحقات المتأخرة للمصدرين بصندوق دعم الصادرات وغيرها من القطاعات.





التمثيل التجارى





ووفقا للـنائب محمد بدراوى عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب فإن اللجنة تحفظت بشدة خلال مناقشتها على موازنة قطاع التمثيل التجارى للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩، واصفا إياها بالاموال المهدرة .





وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في تصريحاته ل" المال" أن الجهاز لا يقوم بدوره، بل يصرف 500 مليون جنيه دون عائد ،منوها أن الملايين السابقة تصرف من عجز الموازنة ،وهو ما بعد إهدار صارخ المال العام.





ولفت بدراوى إلى أن نصيب الموظف الواحد بالقطاع من الأجور بالموازنة الجديدة حوالى 3 مليون جنيه فى العام بواقع نحو 250 ألف جنيه شهريا،منوها الي أن مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بمشروع موازنة القطاع تبلغ 463 مليون و546 ألف، مقابل 219 مليون و632 ألف جنيه العام الجارى بزيادة قدرها 143 مليون و914 ألف جنيه.





وأشار إلى أنه خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان الاسبوع الماضي لمناقشة مشروع موازنة قطاع التمثيل التجارى بحضور رئيس القطاع تساءل عن عدد الموظفين الذين يتقاضون هذا المبلغ، فرد رئيس القطاع أن هناك 127 موظف فى 53 مكتب يمثلون القطاع بالخارج، وعدد من الموظفين بالداخل.

وكشف بدراوى عن مطالبة اللجنة لهيئة الرقابة علي الصادرات بعرض التسعيره الجديدة التي وضعتها مقابل الخدمات التي تقدمها ، الي جانب بيان بالمعامل المطلوب تطويرها بحيث تؤدى دورها بالكامل ،لافتا الي أن اللجنة ابدت ملاحظات أقل علي تلك الهيئة ،خاصة وانها هيئة تحقق أرباح.





واضاف محمد بدراوى أن اللجنة طالبت أثناء مناقشة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن وزارة المالية بصورة من قرار ١٠٠ الخاص بتحديد أسعار اختبارات القطن الخاص بالهيئة.

تنمية الصادرات

وأكد النائب احمد شعراوى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في تصريحاته ل"المال " استكمال اللجنة لمناقشة موازنة الهيئات سالفة الذكر والتي تتبع وزارة التجارة والصناعة الاسبوع المقبل ، مضيفا أن اللجنة مازالت تدرس موازنة التمثيل التجارى ، إضافة الي الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات

وأشار شعراوى الي أن اللجنة تحفظت علي مطلب الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات باعتماد مخصصات بقيمة ٢٠٠ مليون جنيه لدعم المنشأة ،خاصة وانها منشاة وظيفية علي الورق من ١٩٩٢ولم تفعل الا من تسعة شهور فقط.





أرض المعارض





فيما أكد النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية عن تحفظ اللجنة على المديونيات المتراكمة لأرض المعارض والبالغة 800 مليون جنيه ، مضيفا أن المديونية منذ عام 1989 بقيمة 290 مليون جنيه ، إلا أنها وصلت لهذا الرقم الضخم بسبب غياب خطة واضحة للتطوير تحقق ارباح لارض المعارض.

وأشار الجوهرى فى تصريحاته لـ"المال" أن اللجنة طالبت بأوراق تفصيلية لموازنة العام الماضي لمقارنتها بالموزانة الجديدة الخاصة بارض المعارض والتى تضم 260 مليون جنيه ايرادات ، ونفس الرقم في المصروفات ، إلى جانب كراسة شروط و أوراق مناقصة طرحتها وزارة الاسكان لاستغلال ارض المعارض والبالغة 100 فدان مع مطور عقارى لتطويرها.





صندوق دعم الصادرات

ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن اللجنة طالبت "صندوق دعم الصادرات " بالبيانات التفصيلية الخاصة بفواتير التصدير ونسب خصم الشحن ، كما طالبت وزارة المالية بأسباب عدم صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين والبالغة 7 مليار جنيه في الفترة من عامين وحتي اربع سنوات.





الهيئة العامة لقناة السويس

قال النائب أحمد فرغلي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن اللجنة الاقتصادية أجلت الموافق علي موازنة الهيئة العامة لقناة السويس، وذلك لاستكمال طلبات اللجنة.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية أن النواب طالبوا بتفاصيل قرض بنك الاستثمار القومي، وطرق التعيين والتوظيف بالهيئةـ خصوصا أن مسؤول الهيئه ذكر في أثناء مناقشه الميزانية العام الماضي أن الهيئة تتحمل أعباء عمالة زائدة بعد قرار ضم هيئات الموانئ للهيئة الاقتصادية.





وأضاف "فرغلي"، أنه طالب أيضًا بتقرير عن استراتيجية الهيئة في تطوير غرب بورسعيد، خصوصًا في ظل عدم وجود خطة واضحة أو تنسيق بين بعض الجهات.





جدير بالذكر أن يبلغ حجم مشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2018\2019، نحو تريليون و889 مليار و132 مليون جنيه، وهو يمثل حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة موزعة ما بين التكاليف والمصروفات البالغة تريليون و275 مليار و500 مليون جنيه واستثمارات الهيئات الاقتصادية البالغة 85.3 مليار جنيه، وأخيرا التحويلات الرأسمالية البالغة 455.3 مليار جنيه.





ووفقا للبيان الإحصائى للهيئات الاقتصادية عن مشروع موازنة الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2018\2019 فإنه يُقابل ذلك موارد مستهدفة للهيئات الاقتصادية موزعة ما بين الإيراددات الجارية وقدرها تريليون و362 مليار و300 مليون جنيه متضمنة إعانات من الموازنة العامة للدولة بمبلغ 244.4 مليار جنيه (دعم المواد البترولية 89.1 مليار جنيه، دعم السلع التموينية 86.2 مليار جنيه، دعم صناديق التأمين الاجتماعى 66.4 مليار جنيه، 2.7 مليار جنيه دعم لباقى الهيئات الاقتصادية)، إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 411.3 مليار جنيه منها 13.9 مليار جنيه مساهمة من الموازنة العامة للدولة.





وتوقع البيان الإحصائى للهيئات الاقتصادية تحقيق فائض حكومة خلال العام المالى 2018\2019 بمبلغ 65.4 مليار جنيه (الهيئة المصرية لاعامة للبترول 25.1 مليار جنيه، هيئة قناة السويس 32.9 مليار جنيه، باقى الهيئات الاقتصادية 7.4 مليار جنيه)، كما أنه من المتوقع تحصيل ضرائب دخلية من الهيئات الاقتصادية بمشروع موازنة العام المالى 2018\2019 بمبلغ 81.6 مليار جنيه (الهيئة المصرية العامة للبترول 18.6 مليار جنيه، ضرائب الشريك الأجنبى 25.6 مليار جنيه، هيئة قناة السويس 34.1 مليار جنيه، باقى الهيئات الاقتصادية 3.3 مليار جنيه).





ومن المتوقع أيضا تحقيق خسائر نشاط (عجز) لبعض الهيئات الاقتصادية بمشروع موازنة العام المالى 2018\2019 بمبلغ 13.2 مليار جنيه (الهيئة الوطنية للإعلام 6.7 مليار جنيه، الهيئة القومية لسكك حديد مصر 5.5 مليار جنيه، باقى الهيئات الاقتصادية مليار جنيه).