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اتصالات وتكنولوجيا
خليل: 12.5 % معدل نمو قطاع الاتصالات العام المالى الحالى
الأحد 29 أبريل 2018 01:08 م
خليل حسن خليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية
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خليل حسن خليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية
محمود جمال وسمية كمال
كشف خليل حسن خليل رئيس شعبه الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجاريه، أن قطاع الاتصالات حقق معدل نمو خلال العام المالى الحالى وصلت نسبته الى ١٢.٥٪ .
جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر السنوى الثانى للاستثمار فى تكنولوجيا المعلوكات الذى تنظمه الشعبة اليوم وترعاه جريدة المال إعلاميا.
وقال خليل إن تكنولوجيا المعلومات اصبحت قاطرة التحول نحو المجتمع الرقمى، لافتا الى ان المناخ الحالى للاسنثمار فى مصر جيد للغايه مقارنه بالسنوات السابقه.
واضاف أن مؤتمر اليوم يسلط الضوء على ٤ محاور اساسيه هى: التحول الرقمى وفرص الاستثمار فى قطاع التكنولوجيا، بالاضافه الى الشمول المالى والمدفوعات الرقميه وتصنيع الالكترونيات واخيرا اليات الوصول الى الاسواق العالميه.
وذكر أن عدد الشركات المصريه الناشئه التى ستشارك فى معرض لاس فيجاس للالكترونيات خلال العام المقبل سيصل الى ١٠ مقابل ٩ فى ٢٠١٧ وبدأت اليوم أولى مراحل الاختيار من اصل ٨٤ شركه.
وطالب المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات بتوفير مزيد من الدعم النقدى لمؤسسات المجتمع المدنى العامله فى القطاع.
تكنولوجيا المعلومات
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