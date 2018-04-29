EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
صميم: الالتزام بالحوكمة كلمة السر لنجاح الطروحات
الأحد 29 أبريل 2018 01:04 م
خالد راشد من مؤسسى شركة صم للاستثمار المباشر والاستشارات المالية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
صميم: نركز على دراسة قطاعي الاتصالات والصناعة
صميم: أزمة السوق المصرية ضعف الثقة في تطبيق التشريعات
خالد راشد من مؤسسى شركة صم للاستثمار المباشر والاستشارات المالية
أحمد اللاهوني - منى عبدالباري
قال خالد راشد، رئيس مجلس إدارة شركة صميم المالية، إن الالتزام بقواعد الحوكمة كلمة السر لنجاح أي طرح بالبورصة سواء الحكومية المرتقبة، أو أي طرح خاص.
جاء ذلك ردًا على سؤال بالجلسة الثانية لمؤتمر "بورتفوليو إيجيبت" الذي تنظمه جريدة "المال"، اليوم الأحد، حول هل ينظر إلى الطروحات الحكومية بالبورصة على أنها ذات أهمية مرتفعة؟ أم مجرد فرصة مؤقتة للاستثمار؟.
وشدد راشد على أن حماية حقوق الأقلية، وصغار المستثمرين، والالتزام بقواعد الحوكمة على درجة عالية من الأهمية لنجاح الطروحات الحكومية.
وتعتزم الحكومة المصرية طرح نسب تصل إلى 30% من 23 شركة تابعة لها، في قطاعات مختلفة أغلبها بقطاعي البترول والبتروكيماويات، والخدمات المالية غير المصرفية.
وشدد على ضرورة تغليظ واضعي التشريعات العقوبات المتعلقة بمخالفة قواعد الحوكمة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بهذه القواعد لضمان حماية حقوق المستثمرين خاصة الصغار منهم.
أدار الجلسة محسن عادل نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وحضرها بخلاف راشد، رنا العدوي، رئيس مجلس إدارة شركة أكيومن المالية القابضة، و طارق أباظة الرئيس التنفيذي لقطاع الوساطة بشركة النعيم المالية القابضة، وعلي الطاهري، الشريك التنفذي لشركة كاتليست بارتنرز.
البورصة المصرية
أخبار البورصة
مؤشرات البورصة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا