صميم: الالتزام بالحوكمة كلمة السر لنجاح الطروحات

خالد راشد من مؤسسى شركة صم للاستثمار المباشر والاستشارات المالية

أحمد اللاهوني - منى عبدالباري



قال خالد راشد، رئيس مجلس إدارة شركة صميم المالية، إن الالتزام بقواعد الحوكمة كلمة السر لنجاح أي طرح بالبورصة سواء الحكومية المرتقبة، أو أي طرح خاص.



جاء ذلك ردًا على سؤال بالجلسة الثانية لمؤتمر "بورتفوليو إيجيبت" الذي تنظمه جريدة "المال"، اليوم الأحد، حول هل ينظر إلى الطروحات الحكومية بالبورصة على أنها ذات أهمية مرتفعة؟ أم مجرد فرصة مؤقتة للاستثمار؟.



وشدد راشد على أن حماية حقوق الأقلية، وصغار المستثمرين، والالتزام بقواعد الحوكمة على درجة عالية من الأهمية لنجاح الطروحات الحكومية.



وتعتزم الحكومة المصرية طرح نسب تصل إلى 30% من 23 شركة تابعة لها، في قطاعات مختلفة أغلبها بقطاعي البترول والبتروكيماويات، والخدمات المالية غير المصرفية.



وشدد على ضرورة تغليظ واضعي التشريعات العقوبات المتعلقة بمخالفة قواعد الحوكمة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بهذه القواعد لضمان حماية حقوق المستثمرين خاصة الصغار منهم.



أدار الجلسة محسن عادل نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وحضرها بخلاف راشد، رنا العدوي، رئيس مجلس إدارة شركة أكيومن المالية القابضة، و طارق أباظة الرئيس التنفيذي لقطاع الوساطة بشركة النعيم المالية القابضة، وعلي الطاهري، الشريك التنفذي لشركة كاتليست بارتنرز.