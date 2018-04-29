التأمين يراهن على النمو لجنى 50 مليار جنيه أقساط

■ بجانب الاستثمار فى الوعى واستغلال التكنولوجيا الحديثة



المال ـ خاص



تخطط الهيئة العامة للرقابة المالية لتنفيذ استراتيجية لتطوير قطاع التأمين خلال الفترة 2022/2018 لتحقيق 50 مليار جنيه أقساط خلال 2022.



وتراهن شركات التأمين على المشروعات القومية الجديدة والاستثمارات الكبيرة فى الأنشطة العقارية والنقل واللوجستيات والطاقة الكهربائية والجديدة والنووية والاكتشافات البترولية الجديدة، وكذلك نموالوعى التأمينى والتكنولوجيا الحديثة لتحقيق تلك الخطة الاستراتيجية ومضاعفة حجم أقساط القطاع من 24 مليار جنيه بنهاية يونيوالماضى إلى 50 مليار جنيه بنهاية يونيو2022.



قال السيد بيومى، نائب الرئيس التنفيذى للاستثمار والشئون المالية والإدارية بشركة «المصرية للتأمين التكافلى» ممتلكات، إن استراتيجية هيئة الرقابة المالية لزيادة حجم أقساط قطاع التأمين إلى 50 مليار جنيه خلال عام 2022 بدلا من 24 مليارا بنهاية يونيوالماضى هى خطة واقعية وقابلة للتنفيذ.



وأضاف بيومى أنه مع ارتفاع معدلات النموالاقتصادى المتوقعة للاقتصاد المصرى بجانب جذب استثمارات خارجية جديدة سواء من المنطقة العربية والإقليمية أوعالمية فى مختلف الأنشطة كالطاقة واللوجستيات والصناعة والسياحة وغيرها وكلها تحتاج إلى تغطيات تأمينية.



واعتبر أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر مرونة بعد تعويم الجنيه المصرى بنهاية 2016 فحدث نمووديناميكية فى جميع الأنشطة الاقتصاد وأصبح الأداء الاقتصادى حقيقى، وقامت شركات التأمين بالتأمين على أصول العملاء بقيمتها السوقية بعد تغيير تلك القيم بعد التعويم وقيام العملاء بإعادة تقييم أصولهم وهوما أدى إلى ارتفاع مبالغ التأمين، وبالتالى أقساط التأمين بصورة كبيرة.



وأكد أن الاكتشافات البترولية خاصة فى البحر المتوسط سوف ترفع من حجم استثمارات الطاقة فى مصر، ويتم التأمين عليها عبر وثائق مقومة بالدولار الأمريكى وهوما يعنى نموا كبيرا فى أقساط القطاع، وكذلك الأمر فى نموتأمينات الطيران وهى وثائق دولارية أيضا.



وأشار إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة المصرية، والتى تتضمن خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وكذلك ترشيد الدعم وتنشيط وتحفيز التمويل متناهى الصغر سوف تساهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى ومد مظلة التأمين لشريحة جديدة من العملاء بجانب مشروعات الطرق والنقل وغيرها وهوما يساهم فى تحقيق خطة قطاع التأمين لتحقيق 50 مليار جنيه أقساط فى 2022.



وأكد وليد سيد مصطفى، نائب رئيس لجنة الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين، أن قطاع التأمين قادر على تنفيذ استراتيجية زيادة حجم الأقساط من 24 مليار جنيه بنهاية يونيوالماضى إلى 50 مليارا خلال 2022، خاصة أنه خلال العامين الأخيرين شهد الاقتصاد المصرى نموا كبيرا فى عدد المشروعات القومية الجديدة والكبرى والتى ساهمت فى نموقطاع التأمين.



وأضاف سيد أن فرع التأمين الهندسى شهد نموا كبيرا خلال الفترة الماضية مثل تغطيات جميع أخطار المقاولين وجميع أخطار التركيب وكذلك فرع تأمينات الحريق وتغطيات عطل الماكينات والمسئوليات المدنية.



وكشف أن هناك ثلاثة مشروعات قومية ضخة يتم عبرها ضخ استثمارات ضخمة فى شرايين الاقتصاد المصرى وسوف تصب فى محفظة أقساط شركات التأمين بصورة كبيرة، وهى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة حيث يتم تنفيذ مشروعات كثيرة عقارية وطرق وكبارى وهوما يعنى نموا كبيرا فى التأمينات الهندسية والحريق والسطووالأخطار الإضافية.



ولفت إلى أن المشورع الثانى وهوالمشروعات اللوجستية والصناعية حول محور قناة السويس وهى بالمليارات وسوف تساهم فى تنشيط التأمين البحرى وحدات وبضائع وكذلك تأمينات الحريق، ومشيرا إلى أن المشروع الثالث هوتحول مصر إلى مركز إقليمى وعالمى فى نشاط الغاز الطبيعى وتسييله وتصديره للخارج وكذلك الاكتشافات الجديدة فى حقل «ظُهر» بالبحر المتوسط وكلها يتم التأمين عليها عبر وثائق تأمينات البترول وهى مقومة بالدولار.



وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت جذب استثمارات صينية وألمانية فى نشاط الطاقة المتجددة ومحطات الكهرباء، ولافتا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد بدء تنفيذ مفاعلات الطاقة النووية بمنطقة الضبعة واستثماراتها عشرات المليارات من الدولارات، وهى كافية لإنعاش محافظ شركات التأمين وتحقيق معدلات النموالمستهدفة وهى 50 مليار جنيه خلال عام 2022 .



وبدوره كشف سمير محمود، المدير التنفيذى لدبلومة التسويق بمعهد التأمين المصرى، استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية للاستثمار فى زيادة الوعى التأمينى بالمجتمع المصرى خلال السنوات الأربع المقبلة عبر استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات فى الترويج لنشاط التأمين وأهميته، إضافة إلى تحفيز شركات التأمين من خلال الاتحاد المصرى للتأمين لتبنى مبادرات وحملات الترويج الجماعية للسوق من خلال الاتحاد.



وأوضح سمير أن الهيئة تستهدف زيادة الوعى لدى الأفراد ومجتمع الأعمال حول أهمية التأمين كوسيلة لإدارة المخاطر بجانب خلق مبادرات مشتركة مع الاتحاد المصرى للتأمين لعقد مؤتمرات وندوات لقطاعات الأعمال المختلفة للترويج للمنتجات وتغطيات التأمين وإبراز دور التأمين كأحد وسائل إدارة وتقليل المخاطر المؤسسية إضافة إلى إطلاق مبادرات تثقيفية وأنشطة تعليمية لطلبة المدارس والجامعات للتعريف بالتأمين وأهميته الاقتصادية والاجتماعية فى الحماية من الأضرار والخسائر المادية والجسمانية.



وطالب شركات التأمين بعمل مسح للمجتمع المصرى لمعرفة احتياجات المواطنين التأمينية فى جميع المحافظات سواء المناطق الريفية أوالحضر ومعرفة فيما يفكر الناس؟ وماذا يريدون حاليا؟ وماذا يحتاجون فى المستقبل؟ ثم تقوم الشركات بتصميم منتجات تلبى هذه الاحتياجات مبنية عن التوقع المستقبلى للعقل الجمعى مما يخلق طلبا على هذه المنتجات لأنها مرتبطة بالواقع.



وأشار إلى ضرورة قيام الشركات أيضا بتنقية السوق من الشوائب وهى وثائق التأمين القديمة التى عفا عليها الزمن وانخفض الطلب عليها واستبدالها بأخرى جديدة مبنية عن المسوح التسويقية والبحوث مع استخدام التكنولوجيا الحديث مثل التسويق الإلكترونى والإصدار الإلكترونى للوثائق بجانب السداد الإلكترونى للأقساط عبر بطاقات الائتمان البنكية وعبر الهاتف الجوال.



ولفت إلى أهمية تدريب الشركات لأجهزتها التسويقية لتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم والربط بين الجانب العملى والنظرى لمواد التدريب بما يساهم فى زيادة حجم المبيعات وجذب شريحة جديدة من العملاء وزيادة حجم الأقساط إلى 50 مليار جنيه فى 2022 وفقا لاستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية.