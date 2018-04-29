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اقتصاد وأسواق
أكيومن تطالب بإدارة صناديق الاستثمار عن طريق البورصة
الأحد 29 أبريل 2018 12:41 م
رنا العدوي
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رنا العدوي
أحمد اللاهونى ومنى عبدالبارى:
قالت رنا عدوى، رئيس مجلس إدارة شركة أكيومن القابضة، إن صناديق الاستثمار فى مصر تعانى من عدم الاهتمام، لعدم وجود القناة المناسبة للتداول، مطالبة بضرورة إدارتها عن طريق البورصة، لأن فى هذه الحالة سيعلم الجميع عن أدائها وستكون المعلومات متاحة أمام السوق.
وشددت عدوي خلال كلمتها اليوم بمؤتمر بورتفليو إيجيبت 2018، الذى تنظمه "المال جى تى إم" على ضرورة تفعيل الصناديق المتخصصة مع إتاحة جميع المنتجات التى تلبى احتياجات السوق.
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