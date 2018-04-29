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عقـــارات
الإسماعيلية تضخ 200 مليون جنيه لتطوير عقارات وسط البلد
الأحد 29 أبريل 2018 12:31 م
الاستثمار العقارى
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الاستثمار العقارى
جهاد سالم ومصطفى طلعت
تخطط شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى لضخ 200 مليون جنيه لتطوير عدد من المبانى التى تملكها بمنطقة القاهرة الخديوية «وسط البلد».
كشف كريم الشافعى، رئيس مجلس إدارة الشركة إن الخطة تتضمن تنفيذ أعمال إعادة إحياء بعض المبانى، تمهيدا لطرحها للإيجار، على أن يتم الانتهاء من أعمال التطوير خلال 3 سنوات.
وأوضح «الشافعي» أن هيكل تمويل أعمال التطوير المرتقبة، يتضمن البدء فى إجراءات صرف قرض بقيمة 150 مليون جنيه، سبق أن وقعته الشركة، مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، بالإضافة إلى 50 مليون جنيه تمويلات ذاتية.
فى سياق مواز، أشار محمد الطاهر، العضوالمنتدب للشركة، إلى أن «الإسماعيلية» من الشركات القليلة التى تمكنت من الحصول على قرض بنكى بضمان المشروع، وليس مقابل ضمانات وشيكات مستحقة السداد.
وقال إن الاتفاقية المبرمة مع البنك الأوروبى، تتضمن آجال سداد تصل إلى 10 سنوات، منوها بأنه يجرى حاليا تخطيط استخدامات العقارات التى ستشملها خطة التطوير، والأنشطة المستهدف توظيفها فيها مستقبلا ما بين التجارى والإدارى أوالفندقي.
ووقعت الشركة فى 2016 عقد الحصول على قرض بقيمة 150 مليون جنيه، من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار بغرض استكمال عملية تطوير وتجديد المبان المملوكة لها بالقاهرة الخديوية بوسط القاهرة، ولم تصرفه الشركة حتى الآن.
الاستثمار العقاري
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