مهلة 6 شهور لشركات التأمين الجديدة لمزاولة النشاط أو الشطب من السجلات

- يصدر بها قرار من الهيئة خلال أيام



ماهرأبوالفضل



يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا خلال الأيام القليلة المقبلة، يلزم شركات التأمين التى ستحصل على تراخيص نهائية، بمزاولة النشاط خلال فترة لاتتجاوز 6 شهور، وفى حالة استنفاذ المهلة سيتم شطب الترخيص نهائيا.



ومن المعروف أن قانون الإشراف والرقابة على التأمين، لم يتطرق إلى موقف الشركات التى حصلت على تراخيص نهائية، ولم تزاول النشاط، واقتصرت على التى حصلت على تراخيص مبدئية.



وتنص المادة 19 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين على أن «يقوم المؤسسون بعد الحصول على الموافقة المبدئية باتخاذ إجراءات تأسيس الشركة طبقا لأحكام القوانين السارية فى هذا الشأن، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار بالموافقة، ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة منح مهلة إضافية لاتجاوز ثلاثة أشهر وإلا اعتبرت الموافقة المبدئية لاغية».



قال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الرقابة المالية، إن القرار المزمع صدوره يستهدف ضبط إيقاع السوق، من خلال إلزام اللاعبين الجدد بمزاولة النشاط فور الحصول على التراخيص النهائية فى خلال 6 شهور بحد أقصي.



وأضاف فى تصريحات لـ«المال»، أن القرار الجديد قد يسمح بمنح إضافية فى حالة عدم الالتزام بالمهلة الأولى، وأن اتخاذ قرار نهائى فى هذا الشأن ومدة المهلة الجديدة فى حال الموافقة عليها، مرتبط بالدراسة التى تجرى حاليا.



ومن المعروف أن شركة المتوسط والخليج للتأمين «ميد غلف - مصر»، حصلت على الترخيص النهائى لمزاولة النشاط قبل عامين، ولم تزاول النشاط حتى الآن.



ولفت عبد المعطى، إلى أن قرار مجلس الإدارة الذى سيصدر خلال أيام، لن يطبق بأثر رجعى، بل سيتم تفعليه على اللاعبين الجدد.



وحصلت مجموعة «ثروة كابيتال» للاستثمارات المالية، على موافقة مبدئية الأسبوعين الماضيين من الهيئة العامة للرقابة المالية، لتأسيس شركتى تأمين: إحداها ستزاول نشاط الحياة والأخرى لتأمين الممتلكات والمسئوليات.



وعلمت «المال» من مسئول بارز، وثيق الصلة بالشركتين، أنه من المقرر الحصول على الموافقة النهائية على تراخيص مزاولة النشاط، خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من الإجراءات المرتبطة بهيئة الاستثمار.



وأشار إلى أنه من المقرر أن تبدأ الشركتين ممارسة النشاط الفعلى، مطلع يوليو، أو أغسطس المقبل على أقصى تقدير، كاشفا أنه من المقرر استكمال رأس المال المدفوع ليصل إلى 100 مليون جنيه لكل شركة، خلال 5 سنوات.