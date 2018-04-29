مشروع قانون لزيادة المعاشات وأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة

البرلمان

ياسمين فواز:



طالب النائب سليمان العميري، عضو مجلس النواب عن دائرة مطروح، بضرورة اتخاذ مجموعة من القرارات الخاصة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ومواجهة التداعيات والآثار الجانبية لعملية الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أنه ينوي التقدم بقانون لمجلس النواب لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بعد الفترة الأخيرة التي زادت فيه الأعباء على الشرائح المصرية الفقيرة والمتوسطة.



وأضاف العميري أن أهم القرارات التي يجب أن تاخذها الدولة هي زيادة أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غيرهم، وكذلك زيادة المعاشات بجميع أشكالها.



وأشار "نائب مطروح" إلى أن الزيادة ممكن أن تأتي من خلال إقرار علاوة استثنائية- غلاء معيشة- بجانب ما نص عليه القانون بصرف العلاوة الدورية التي تصل نسبتها إلى ٧٪، ليكون إجمالي الزيادة بين ١٤٪ و١٥٪ وقد تزيد هذه النسبة إلى أكثر من ذلك فيما يتعلق بالمعاشات وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.