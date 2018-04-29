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بورصة وشركات
جاد: يجب اقتصار برنامج الطروحات على الشركات الرابحة
الأحد 29 أبريل 2018 11:46 ص
محمد جاد
أخر الأخبار
محمد جاد
مدحت إسماعيل ومصطفى طلعت
طالب مصطفى جاد، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، بأن يقتصر برنامج الطروحات الحكومي على الشركات المحققة للربحية، واستبعاد الخاسرة، لافتًا إلى وجود صعوبة في إيجاد إقبال على النوعية الأخيرة من تلك الشركات.
وأضاف جاد، خلال كلمته في الجلسة الأولى بموتمر "بورتفوليو إيجيبت 2018"، اليوم الأحد، أن الشركات الخاسرة لديها فرص أخرى، منها التعاقد مع مستثمر إستراتيجي لنقلها للربحية، ومن ثم بالإمكان طرحها في البورصة.
هيرميس
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