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أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
595.00 عيار 21
510.00 عيار 18
680.00 عيار 24
4760.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

جاد: يجب اقتصار برنامج الطروحات على الشركات الرابحة

محمد جاد
محمد جاد
محمد جاد

مدحت إسماعيل ومصطفى طلعت

طالب مصطفى جاد، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، بأن يقتصر برنامج الطروحات الحكومي على الشركات المحققة للربحية، واستبعاد الخاسرة، لافتًا إلى وجود صعوبة في إيجاد إقبال على النوعية الأخيرة من تلك الشركات.

وأضاف جاد، خلال كلمته في الجلسة الأولى بموتمر "بورتفوليو إيجيبت 2018"، اليوم الأحد، أن الشركات الخاسرة لديها فرص أخرى، منها التعاقد مع مستثمر إستراتيجي لنقلها للربحية، ومن ثم بالإمكان طرحها في البورصة.

هيرميس
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