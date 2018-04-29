طارق عامر: البنوك ضخت 6 مليارات جنيه للتمويل متناهى الصغر خلال عام

البنك المركزى 2



سهير محمد وسيد بدر وهبة حامد



قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن مبادرة التمويل متناهى الصغر نجحت خلال عام واحد فى توفير 6 مليارات جنيه للجمعيات الأهلية من خلال البنوك لترفع حجم السوق لنحو 11.5 مليار جنيه لنحو 2.4 مليون عميل.



وأوضح خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية، أن البنك المركزى يتطلع للوصول لعدد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر خلال خمس سنوات لنحو 8-10 ملايين عميل وتوفير نحو 30 مليار جنيه للقطاع خلال الفترة المقبلة.



وأكد أن المركزى يعمل فى صمت وقد أجرى خلال الفترة الماضية تغييرا فى 12 مجلس إدارة بنك وتغييرات فى الإدارات التنفيذية لنحو 9 بنوك أخرى.