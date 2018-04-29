عامر: الشمول المالى يمكننا من نشر الإقراض الصغير وتمويل المبتكرين

طارق عامر محافظ البنك



سهير محمد وسيد بدر وهبة حامد



قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن المركزى يفكر فى كيفية استخدام هذه الأموال بشكل أمثل، واستغلال موارد الدولة وإمكانياتها لتحقيق التنمية الاقتصادية، بجانب تطوير العنصر البشرى .



وحول التكنولوجيا المالية قال محافظ البنك المركزي، إن الهدف ليس فقط تحقيق الشمول المالى ولكن الوصول بالإقراض إلى كل المواطنين وصغار المقترضين فى قطاع متناهى الصغر ودعم المبتكرين.



وأكد أن هذا الكلام جيد لكن تطبيقه صعب جدًا ويحتاج لتطوير كبير فى البنك المركزى والقطاع المصرفي، مشددًا على أن التطوير لن يتوقف فى ظل تطور العالم من حولنا والصراعات والمخاطر التى تحيط بنا.



وتابع: "وصلنا لمرحلة كبيرة من استقرار السياسة النقدية والآن نفكر فى كيفية استغلال ما حدث لتحقيق الإنتاج والاستثمار والصادرات خاصة أن الأرقام الحالية لا ترقى لطموحاتنا بعد فى ظل استحواذ قطاع البترول على النسبة الأكبر من الاستثمار الأجنبى المباشر، كما أن مستوى الصادرات غير مريح إطلاقًا".



وأوضح أن تطور الحساب الجارى بميزان المدفوعات انخفض العجز به بنسبة 64% وهذا رقم مزهل ويعنى استقرار الوضع النقدى بالدولة، وهو ما يشكل أهمية كبيرة للمستثمر الخارجي، وتم تمويل العجز من الاستثمار الأجنبى المباشر واستثمارات البورصة والقروض الخارجية وبالتالى أصبحت مشكلة النقد الأجنبى ماضيا.



ونوه بأن المركزى يرسل الخبراء بشكل مستمر للخارج والولايات المتحدة لاستيعاب التطور فى التكنولوجيا المالية، ومواكبته لتحقيق الشمول المالى بأقل تكلفة ممكنة من خلال التكنولوجيا الجديدة.