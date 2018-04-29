EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
هيرميس: برنامج الطروحات الحكومية سيشهد إقبالا جيدا
الأحد 29 أبريل 2018 11:29 ص
محمد جاد
أخر الأخبار
محمد جاد
مدحت إسماعيل ومصطفي طلعت:
توقع مصطفي جاد رئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هرمس، أن يشهد برنامج الطروحات الحكومية إقبالا جيدا، خاصة أنه لايوجد نفس عدد الشركات من القطاع الخاص، فضلا عن أن المستثمر عادة ما ينظر إلى رؤس المال، ومن ثم يكون الاستثمارات قليلة، نظرا لفارق العملة بعد قرار التعويم.
وأضاف خلال موتمر بورتفوليو إيجبيت، أن نسب الطرح من المؤكد ستعتمد علي الشركة ووضعها المالي، لأن الأمر مرتبط بالسيولة، مشيرا إلي المستثمر الأجنبي سيكون بحاجة إلي ضمانات حال بقاء الحكومة في إدارة تلك الشركات.
ولفت إلي ضرورة استقلالية إدارة الشركات المقرر طرحها للوصول إلى طرح ناجح.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا