هيرميس: برنامج الطروحات الحكومية سيشهد إقبالا جيدا

مدحت إسماعيل ومصطفي طلعت:





توقع مصطفي جاد رئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هرمس، أن يشهد برنامج الطروحات الحكومية إقبالا جيدا، خاصة أنه لايوجد نفس عدد الشركات من القطاع الخاص، فضلا عن أن المستثمر عادة ما ينظر إلى رؤس المال، ومن ثم يكون الاستثمارات قليلة، نظرا لفارق العملة بعد قرار التعويم.





وأضاف خلال موتمر بورتفوليو إيجبيت، أن نسب الطرح من المؤكد ستعتمد علي الشركة ووضعها المالي، لأن الأمر مرتبط بالسيولة، مشيرا إلي المستثمر الأجنبي سيكون بحاجة إلي ضمانات حال بقاء الحكومة في إدارة تلك الشركات.





ولفت إلي ضرورة استقلالية إدارة الشركات المقرر طرحها للوصول إلى طرح ناجح.