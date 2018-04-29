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بنـــوك
أبو الغيط: البيئة التشريعية تشجع على نجاح الطروحات الحكومية
الأحد 29 أبريل 2018 11:14 ص
بايونيرز القابضة للاستثمارات
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بايونيرز القابضة للاستثمارات
مدحت إسماعيل ومصطفى طلعت:
قال محمد أبو الغيط، العضو المنتدب لقطاع بنوك الاستثمار بشركة "بايونيرز" القابضة للاستمارات المالية، إن البيئة التشريعية التي تم إقرارها مؤخرا على صعيد قانون الاستثمار وسوق المال والإفلاس وغيرها، ستكون داعمة ومشجعة لإنجاح الطروحات المقبلة.
وأضاف أبو الغيط، خلال فعاليات الجلسة الأولى من مؤتمر بورتفوليو إيجيبت الذي تنظمه جريدة المال، أن البيئة المحيطة بعملية الطروحات قد تغيرت بشكل عام مع ارتفاع عدد بنوك الاستثمار وشركات الاستشارات المالية وقدرتها على تقييم تلك الطروحات بشكل واضح للمستثمرين.
وتدير الجلسة ريهام الدسوقي كبير الاقتصاديين بشركة "أرقام" كابيتال للخدمات المالية والاستثمار.
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