الأتربى: 2.3 مليون شركة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة مينا

محمد الأتربى

سهير محمد وسيد بدر



قال محمد الأتربى رئيس بنك مصر، إن إجمالى عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة فى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط يتراوح بين 1.9 الى 2.3 مليون شركة وأن 21% منها فقط تحصل على تسهيلات بنكية وهو ما تعد معدلاات ضعيفة تحتاج الى مزيد نمن الدعم.



وقال الأتربى فى كلمته الى القاها عن اتحاد بنوك مصر خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اتحاد المصارف العربية حول ابتكارات التكنولوجيا المالية، إن هناك اهتماما كبيرا فى مصر بالتكنولوجيا المالية من قبل الادارة السياسية وعلى رأسها عبد الفتاح السيسى الذى يرأس المجلس القومى للمدفوعات.



واكد انه تم تشكيل لجنة للتكنولوجيا المالية باتحاد البنوك، وأشار الاتربى الى أنها تفتح افاقا كبيرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالى وتوسيع قاعدة المتعاملين مع المصارف.

