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بورصة وشركات
ماهر: برنامج الطروحات الحكومية قادر على تنشيط السوق
الأحد 29 أبريل 2018 11:01 ص
محمد ماهر برايم
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محمد ماهر برايم
مدحت إسماعيل ومصطفى طلعت:
قال محمد ماهر، نائب رئيس شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن عدد الشركات المعلن عنها في برنامج الطروحات الحكومية كافية لتنشيط السوق خلال الفترة المقبلة، كما أنها ممثلة لجميع القطاعات.
وأكد ماهر، خلال فعاليات مؤتمر بورتفوليو إيجيبت الذي تنظمة جريدة المال، أن رأس المال السوقي للبورصة فقد 60% من قيمته خلال العشر سنوات الأخيرة بعد خروج عدد ضخم من الشركات التي لها ثقل على المؤشر الرئيسي مثل موبنييل، بالإضافة إلى شركات بقطاع البنوك.
يشار إلى أن الدولة أعلنت عن برنامج متكامل يتضمن طرح نحو 23 شركة بالبورصة، منها شركات جديدة، وأخرى مقيدة سيتم عمل زيادات رأس مال لها.
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