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اقتصاد وأسواق
هل تلبى مخصصات دعم المناطق الصناعية طموحات المستثمرين؟
الأحد 29 أبريل 2018 10:56 ص
منطقة النهضة الصناعية بالعامرية
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منطقة النهضة الصناعية بالعامرية
- 3 مليارات جنيه حصة «هيئة التنمية» بالموازنة الجديدة
- أسامة حفيلة: تكفى احتياجات المصنعين فى توفير الأراضى
- على حمزة: نحتاج لدعم المصانع المتعثرة أكثر من إنشاء جديدة
أحمد اللاهوني
يرى مستثمرون، أن المخصصات الجديدة التى أتاحتها وزارة المالية، لدعم إنشاء وترفيق المناطق الصناعية الجديدة بمشروع موازنة 2019/2018 كافية، وتلبى طموحاتهم المستقبلية.
يشار إلى أن الحكومة رفعت مخصصات هيئة التنمية الصناعية 1.6 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجديد 2019/2018، لتصل إلى 3 مليارات جنيه بدلا من 1.4 مليار فى موازنة العام الحالى.
ذكر البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة، أن إجمالى ما تم تدبيره لترفيق المناطق الصناعية بالمحافظات المختلفة خلال السنوات السابقة وحتى نهاية السنة المالية 2017/2016، بلغ 6.1 مليار جنيه.
استحوذت محافظة بنى سويف بمفردها على 723 مليون جنيه و300 ألف، و183 مليونًا و500 ألف للمنيا، و423 مليونا و500 ألف لأسيوط، 217 مليونا و500 ألف لسوهاج، و220 مليونا و200 ألف للفيوم، و159 مليونا للمنوفية، و95 مليونا و800ألف للبحيرة، و215 مليونا لبورسعيد، و15 مليونا للسويس.
يشار إلى أن عمرو الجارحى، وزير المالية، ألقى أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، منتصف أبريل الحالى، البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2019/2018 الذى تضمن الإطار الاقتصادى المحلى والخارجى، وأهم الافتراضات التى بنى عليها مشروع الموازنة الجديدة، إضافة لأهم البرامج الاجتماعية والسياسات التى تعكسها الموازنة، كما ألقى الضوء على السياسات التى نُفذت فى السنوات السابقة.
قال أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمرى دمياط الجديدة، إن الزيادة التى خصصتها الدولة كافية لتلبية احتياجات المصنعين من الأراضى الجديدة، فى ظل موازنة محملة بالأعباء والديون بعد الحصول على قرض صندوق النقد الدولى.
أضاف أن هذا الرقم من المفروض أن يدر ربحاً سنوياً ولا يحمل الدولة أى أعباء فى الموازنات الجديدة، على أن يتم إعادة استخدام هذا العائد فى صيانة المناطق الصناعية وإنشاء أخرى جديدة.
اتفق معه فى الرأى محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر، مثنيا على دعم الدولة لقطاع الصناعة فى توفير الأراضى المرفقة.
فيما رأى على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، أن محافظات الصعيد لا تحتاج لأراضى صناعية جديدة بقدر احتياجها لدعم الدولة فى تشغيل المصانع المتعثرة، مشيرًا إلى أن هناك %40 من مصانع محافظته متعثرة بسبب التمويل.
قال إن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة بسبب التمويلات أجدى من إنشاء وترفيق مناطق صناعية جديدة، مضيفا أن %90 من المناطق الصناعية بالصعيد مرفقة بما يعنى أنها ليست بحاجة لدعم كبير لتنميتها والمخصصات المقترحة تكفى.
قال أحمد عبدالرزاق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الزيادة الجديدة فى مخصصات الهيئة سيتم استغلالها بطريقة مختلفة لإنشاء وتطوير أكبر قدر ممكن من المسطحات الجديدة لتلبية احتياجات السوق من الأراضى الجاهزة بالتراخيص، حتى يتسنى للمستثمر بدء عمله فى اليوم التالى من الاستلام.
أضاف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هذه الزيادة ستساهم بشكل كبير فى إنجاز إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة، لطرح 60 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية حتى 2020.
أوضح عبدالرازق، أن الهيئة تولت مسئولية تنفيذ إستراتيجية الوزارة فى توفير 60 مليون م2 أراض صناعية مرفقة، تم طرح 28.5 مليون م2 منهم على المستثمرين خلال الفترة الماضية، منهم 8 ملايين م2 طرحهم من خلال القطاع الخاص فى إطار برنامج المطور الصناعى الذى أثبت نجاحا كبيرا فى مساندة جهود الدولة لتوفير أراض صناعية مرفقة.
وعادت هيئة التنمية الصناعية، للعمل بنظام المطور الصناعى “مجموعة شركات من القطاع الخاص أو الهيئات الاقتصادية الحكومية تتولى مهمة ترفيق الأراضي” خلال أبريل 2017، بطرح 4 ملايين متر مربع بمدينتى العاشر من رمضان والسادات، وذلك بعد أن انتهت من مجموعة ضوابط جديدة لاستئناف العمل به، منعا للمغالاة وتلبية لاحتياجات المستثمرين.
يشار إلى أنه تم بدء العمل بنظام المطور الصناعى لأول مرة فى مصر عام 2006، وتسعى الحكومة من خلاله إلى توفير أراضى صناعية كاملة المرافق للمستثمر عن طريق إقامة شراكة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير وترفيق وإدارة مناطق صناعية من خلال مناقصات عالمية تطرحها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وفقًا لبيانات موقع هيئة التنمية الصناعية، بلغ عدد مناطق المطور الصناعى فى مصر 12 منطقةً، تقوم عليها 9 شركات باستثمارات مصرية وأجنبية، فى مناطق “العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والشرقية، والسادات، وبرج العرب”.
قال رئيس الهيئة، إن تكلفة التصنيع فى مصر أصبحت تنافسية بالنسبة لدول كثيرة حول العالم وذلك الأمر يعد واحدا من ثمار السياسات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا، مثل التعويم واستغلال المواد الخام ورفع القيمة المضافة للمنتج المحلى، وأبرز دليل على ذلك هو التدفق غير المسبوق لطلبات مستثمرين محليين وعالميين من الهند والصين.
أشار إلى إنشاء شركة خاصة لإدارة المناطق الصناعية القائمة وصيانة مرافقها وذلك بالتعاون مع المعونة الألمانية GIZ والبنك الدولى، خاصة وأن التجربة جديدة وتستلزم الاستعانة بخبرات دولية.
فى إطار مشروع وزارة التجارة والصناعة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال إن إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة تهدف إلى إنشاء 22 مجمعا صناعيا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تشمل وحدات جاهزة للتشغيل ومرخصة للمستثمر الصغير ليبدأ فورًا فى مشروعه الصناعى.
لفت إلى أن الهيئة تستعد لتسليم الوحدات الصناعية بمجمعات بدر والسادات والعاشر نهاية الشهر الحالى، بعد اكتمال كافة المنشآت ومبانى الوحدات بالمجمع، كاشفا عن خطة الهيئة فى طرح 8 مجمعات صناعية بالصعيد و3 مجمعات بالعاشر من رمضان ومجمع بالسادات.
أكد أنه تمت مراعاة أن تكون المجمعات بالقرب من المصانع الكبيرة لتتكامل الصناعات الصغيرة والمتوسطة مع مثيلتها الكبيرة فى سلاسل التوريد بسهولة.
وكشف عبدالرازق، عن مجهودات وزارة الصناعة خلال الفترة الأخيرة فى الإصلاح الاقتصادى والتشريعى، على رأسها إقرار قانون تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، الذى وحد جهة تعامل المستثمر من خلال الهيئة عوضًا عن 11 جهة، كما اختزل المدة الزمنية فى إصدار التراخيص من 634 يومًا إلى أسبوع للصناعات منخفضة المخاطر وشهر للمشروعات مرتفعة المخاطر.
أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 الذى أقره مجلس النواب، وصدر به قرار جمهورى مايو الماضى، بهدف تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين.
أعلن عن انتهاء مشروع ميكنة خدمات الهيئة التى تتضمن تقديم طلبات المستثمرين والدفع الالكترونى وغيرها من الخدمات بنهاية الشهر الحالى، مشيرًا إلى أنها ستشمل الربط الالكترونى لفروع الهيئة المنتشرة بمحافظات الجمهورية، وعددها 22 فرع لتقدم نفس خدمات المقر الرئيسى للتيسير على الصناع.
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شدد عبدالرازق، على الدور الحيوى والرئيسى للقطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية والصناعية وتنفيذ خطط الدولة فى هذا الشأن، مؤكدا دعم الحكومة فى مساندته القطاع من خلال توفير بيئة استثمارية واقتصاد مستقر وآمن وفرص متساوية للجميع.
ذكر أن هيئة التنمية الصناعية وافقت على 79 طلب توسعات لمصانع قائمة خلال عامى 2016 و2017 بقيمة إنتاج بلغت 129 مليار جنيه وإجمالى استثمارات 39 مليار جنيه، توفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة.
وزارة المالية
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