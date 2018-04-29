الحكومة تدرس تعديل أسعار كهرباء «القسط الثابت» للمصانع

- قيمته تقدر بنحو 30 جنيهًا مضروبًا فى أقصى استهلاك

- حمزة: مجلس الوزراء المنوط بإلغائه.. ودور الوزارة يقتصر على الدراسة

- حنفى: تسبب فى تصفية بعض الاستثمارات نتيجة ارتفاع التكلفة الإنتاجية

- الجيوشى: تحرير السوق بشكل كامل يسهم فى المنافسة عالميا

- الميقاتى: إلغاؤه ضرورى لزيادة توسعات الشركات وخفض التكلفة النهائية





عمر سالم

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى إعداد دراسة متكاملة بشأن تعديل قيمة القسط الثابت، تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء، خاصة فى ظل الطلبات المستمرة من جانب المصانع كثيفة الاستهلاك؛ لإلغاء هذا القسط الذى فرضته الحكومة على تلك الصناعات منذ 2007 وحتى الآن.

وتكمن فكرة القسط الثابت فى قيام وزارة الكهرباء بتركيب عدادين لكل مصنع، الأول يقيس الاستهلاك الفعلى للكهرباء على مدار الشهر، والأخير يسجل أقصى حد يمكن استهلاكه فى يوم واحد فقط.

وتصدر الوزارة فاتوة مسجل بها قيمة الاستهلاك الفعلى، وأخرى خاصة بقيمة القسط الثابت، والذى ُيحتسب بناء على أقصى حمل تم تسجيله فى يوم واحد مضروبًا فى 30 جنيها للكيلو شهريا، ويتم إعادة النظر فى قياس الحد الأقصى من الاستهلاك كل 3 أشهر.

يذكر أن أول تطبيق للقسط الثابت فى سبتمبر 2007، وبلغ سعر الكيلو وات 8 جنيهات، وفى عام 2010 تمت زيادته إلى 11 جنيها، ثم ارتفع إلى 30 جنيها فى عهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، لافتا إلى أن فلسفة الحكومة وقتها كانت تأمين الاستهلاكات المستقبلية للمصانع، وصيانة المحطات القائمة.

قال مصدر رفيع المستوى بالشركة القابضة لكهرباء مصر فى تصريحات لـ”المـال” إن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، وعد خلال اجتماعاته مع أعضاء لجنة الصناعة والطاقة بالبرلمان خلال الأيام القليلة الماضية بتخفيض أسعار القسط الثابت، وذلك فى إطار تخفيف الأعباء على الصناعة.

ورجح المصدر أن تقوم الوزارة أيضًا بإعادة النظر فى مدة قياس القسط الثابت- كل 3 أشهر حاليًّا- بما يلبى طموحات المصانع خلال المرحلة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الكهرباء لديها فائض من الطاقة بشكل كبير، يسمح بتوصيل التيار لكل المصانع، كما أنه يتم تحديث وتطوير الشبكات بشكل مستمر، لافتا إلى أن المطالب الخاصة بتخفيض قيمة القسط الثابت منطقية فى ظل تحريك أسعار الكهرباء منذ 2014، ما يدعم تخفيض الأعباء عليهم.

وأعلنت وزارة الكهرباء عن أول برنامج لتحرير الدعم عن أسعار الكهرباء خلال يوليو 2014 على أن يتم إلغاء الدعم نهائيا بحلول 2019، ثم قامت الوزارة بتعديل البرنامج خلال يوليو 2015، وتم أستثناء أول 3 شرائح من الزيادات، وأجرت الحكومة التعديل الثانى خلال يوليو 2017 عبر الاعلان عن زيادات أعلى من المقرر لها ومد الجدول الزمنى لتحرير أسعار الكهرباء ليصل إلى 2022/2021.

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء خلال يوليو 2017، أن الدعم سيصل العام الحالى إلى ٥٢.٨ مليار جنيه، فيما ينخفض خلال العام المقبل 2019/2018، إلى 43٫3 مليار ، ثم إلى 31٫81 مليار خلال العام المالى 2020/2019، على يتراجع إلى 16٫5 مليار، خلال 2021/2020، ثم إلى سالب 6٫5 مليار.

وفى ذات السياق، كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الإعلامى لوزارة الكهرباء والطاقة، لـ «الـمال» أن الوزارة ليست الجهة المنوط بها إلغاء أو تعديل القسط الثابت ولكنها تقوم بدراسة الأسعار وتحليلها وتقديم كل المقترحات عبر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، على أن يتم رفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها من عدمه، لاسيما أنه الجهة المنوط به إلغاء القسط من عدمه.

وأضاف حمزة أن الوزارة تقوم بصيانة سنوية للمحطات، ويتم استخدام تحصيلات القسط الثابت فى تطوير والصيانة لرفع كفاءة المحطات، لافتًا إلى أن هناك ارتفاعًا مستمرًا فى استهلاك المصانع من الطاقة بمتوسط %5 سنويًّا، كما أن الوزارة لديها فائض يصل لأكثر من 12 ألف ميجاوات، وقامت بتنفيذ محطات ضخمة مثل مشروعات سيمنس تقدر بنحو 6 مليارات يورو.

وقال محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية، إن وزارة الكهرباء قامت بإنشاء العديد من المشروعات الضخمة، ولا يوجد أى أزمات فى توفير الطاقة الكهربائية للمصانع، كما تم زيادة أسعار الطاقة الموردة للمصانع ككل، ما يمثل عبئا كبيرا على الصناعة المحلية.

وأضاف حنفى أن بعض المصانع العاملة فى نشاط المسابك أغلقت أبوابها بسبب الأعباء الناتجة عن فواتير القسط الثابت، إذ إن الزيادة فى التكلفة الإنتاجية تنعكس على زيادة أسعار المنتج النهائي؛ ما يقلل من منافسة المنتجات محليا وخارجيا.

وأوضح أن قيمة القسط الثابت، والذى يحتسب على أقصى حمل مضروبا فى 30 جنيهًا للكيلو شهريا، ويحاسب عليها لمدة ثلاثة أشهر، لافتًا إلى أن بعض فواتير القسط الثابت تصل لأكثر من 30 ألف جنيه شهريا، خاصة إذا سجل «العداد» حملا أكثر من 1000 كيلو وات / ساعة.

وأضاف حنفى أنه من المقرر أن يعقد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اجتماعا الأيام المقبلة؛ لمناقشة عدد من الملفات، ومنها شكاوى المستثمرين من القسط الثابت على المصانع، وتسليم رخص مزاولة النشاط لشركات الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى دراسة الأسعار ومدى تأثيرها على المصانع.

وتوقع المهندس طارق الجيوشى، رئيس شركة الجيوشى للصلب، إلغاء القسط الثابت الخاص باستهلاك الكهرباء للمصانع بعد الانتهاء من تشغيل وإضافة محطات الكهرباء الجديدة التى تنفذها شركة سيمنس الألمانية، وهو ما يظهر وجود فائض فى الشبكة القومية للكهرباء، وتطوير تلك الشبكة، ما لا يدع مجالاً لأهمية القسط الثابت.

ولفت الجيوشى إلى أنه لا يوجد دعم طاقة لمصانع الحديد لاسيما أنه يتم زيادة أسعار الطاقة بشكل مستمر على كل الصناعات، مطالبًا بضرورة تحرير السوق بشكل كامل حتى يتمكن من المنافسة عالميًّا، كما أن أغلب مصانع الحديد تسعى حاليًّا للاعتماد بشكل كامل على تعميق التصنيع المحلى.

وقال أحمد الميقاتى، عضو مجلس إدارة شركة جنوب الوادى للأسمنت، إن أزمة القسط الثابت تسببت مرارا وتكرارا فى رفع الفواتير على المصانع خلال الفترة الماضية؛ ما آثار غضب بعض المستثمرين، لاسيما أنه يرفع من تكلفة الإنتاج وحال قيام بعض الشركات بزيادة أسعارها يتساءل الجميع عن السبب، كما أنه يسهم فى تراجع الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع.

وقال المهندس محمد شكرى، عضو غرفة الصناعات الغذائية، إن القسط الثابت لا يمثل أزمة بالنسبة للصناعات الغذائية، لاسيما أنه لا يمثل أكثر من %20 من مدخلات الإنتاج، كما أن بعض المصانع تراجع طاقتها الإنتاجية.

وأضاف شكرى أن الصناعات الغذائية أقصى حمل لها لا يصل لمثل الأحمال الخاصة بالصناعات المعدنية والمصنفة كصناعات كثيفة الاستهلاك، وهو ما يقلل من تكلفة القسط الثابت، مطالبا بضرورة إلغائه، لاسيما أن المصانع تسدد قيمة الطاقة التى يتم استهلاكها، كما أن إلغاؤه يخفف الأعباء، ويرفع من الطاقة الإنتاجية، ويقلل من التكلفة النهائية.