البورصة تواصل حصد القمم التاريخية

البورصة المصرية

■ تصالح الكوريتين وقفزة رأس المال السوقى يدعمان التحركات



أسماء السيد



توقع محللون أن تواصل البورصة المصرية خلال اﻷسبوع الجارى، إحراز القمم التاريخية، لتصل EGX30عند 18600 نقطة، بمساعدة مجموعة من العوامل الداعمة منها تصالح الكوريتين، ما يترتب عليه من أثار إيجابية عالميًا، ومن ثم على تحركات البورصة وخاصة سهم «اوراسكوم للإتصالات واﻹعلام والتكنولوجيا»، وتحقيق رأس المال السوقى تريليون جنيه بجلسة الخميس الماضي.



وتباين أداء المؤشرات خلال اﻷسبوع الماضى، ليسجل المؤشر الرئيسى صعودًا بنسبة %3.27 عند 18363 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة %0.15 ليصل إلى 866 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا %0.81 إلى 2292 نقطة.



وانخفضت قيم التداول بحوالى 400 مليون جنيه لتسجل 8.8 مليار جنيه مقابل 9.2 مليار الأسبوع السابق، واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب للشراء، بصافى مشتريات قدرها 683.2 مليون جنيه، كما سجل العرب صافى شراء بقيمة 45.7 مليون جنيه.



توقع إيهاب السعيد، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «أصول» لتداول الأوراق المالية وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن تواصل المؤشرات تحركاتها الصاعدة ليسجل المؤشر الرئيسى 18600-18500 نقطة، فيما يتحرك نظيره السبعينى فى حركة عرضية بين 860-880 نقطة.



ولفت إلى أن مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة يسير منذ فترة فى نطاق ضيق، بسبب ضعف السيولة على أسهمه وخاصة النشطة منها سهم «غاز مصر» والمصرية الدولية للصناعات الدوائية – إيبيكو»، ويسيران فى حركة عرضية مائلة للهبوط.



وفيما يتعلق بوصول رأس المال السوقى لتريليون جنيه بجلسة الخميس الماضى، أوضح أنه مستوى تاريخى وغير مسبوق، يؤكد سلامة وصحة الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الحكومة خلال العام المنقضى، وتستمر حتى الفترة الحالية، ما مثل عامل جذب للأجانب.



وفى السياق ذاته توقع هشام حسن رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «أكيومن» لتداول اﻷوراق المالية، أن تواصل البورصة خلال الأسبوع الجارى تحركاتها الصاعدة لمستويات 18500 نقطة، فيما يظل مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة يتحرك عند مستوياته الحالية 865 نقطة مشيرًا إلى أن بقاءه أعلى 860 نقطة، يساهم فى تفادى المزيد من الخسائر.



وأضاف أن مرحلة تبادل اﻷدوار تحكم قبضتها على أداء المؤشر السبعينى، ويسير نظيره الرئيسى منذ فترة، فى اتجاه صاعد فيما يتحرك هو فى نطاق ضيق بسبب ضعف السيولة على أسهمه.



ولفت إلى أن مجموعة من العوامل التى تدعم حركة البورصة خلال اﻷسبوع الجارى أولها تسجيل رأس المالى السوقى ﻷسهم الشركات المقيدة حوالى ترليون جنيه، إضافة إلى الأخبار الإيجابية، بشأن تصالح الكوريتين ما يكون له تأثيرًا إيجابيًا على الكوريتين.



وقع زعيما الكوريتين؛ كوريا الجنوبية، مون جاى إن، وكوريا الشمالية، كيم يونغ أون، إعلاناً الجمعة يتضمن الموافقة على العمل من أجل «نزع السلاح النووى بالكامل من شبه الجزيرة الكورية» موضحين أنهما يعملان على التوصل إلى اتفاقات لتحقيق سلام «دائم» و»راسخ» فى شبه الجزيرة، كما صعد رأس المال السوقى بجلسة الخميس إلى 1.006 تريليون جنيه.



وعلى صعيد اﻷسهم رجح أن يستهدف سهم «التجارى الدولى» مستوى 100 جنيه خلال اﻷسبوع الجارى مقارنة بإغلاقه بجلسة الخميس المنقضى عند 94.99 جنيه.



وبدأت الحكومة خطة إصلاحية نهاية 2016 بدأت بتعويم الجنيه، وتستمر خلال الفترة الحالية، وبناء على ذلك ارتفعت مشتريات اﻷجانب من اﻷسهم والسندات لتصل إلى 25 مليار جنيه منذ نوفمبر 2016، وحتى مارس 2018، مقابل 1.6 مليار جنيه فى الفترة نفسها قبل قرار تحرير سعر الصرف، بمعدل زيادة يتجاوز %1000 بقيمة 23.4 مليار جنيه.