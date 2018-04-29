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اقتصاد وأسواق
وليد جمال الدين: 6 مليارات دولار متوقعة لمواد البناء
الأحد 29 أبريل 2018 10:21 ص
مواد البناء جديد
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مواد البناء جديد
■ تراجع قطاعى الرخام والمواد المحجرية بنسب 7% و38%
دعاء حسنى
سجلت صادرات قطاع مواد البناء 1.50 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجارى، بزيادة %7، عن تلك الفترة من العام الماضى، التى بلغت خلالها الصادرات 1.4 مليار دولار، وفقاً لوليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء.
كانت صادرات القطاع قد شهدت نموًا العام الماضى، وسجلت 5 مليارات دولار نهاية 2017، بنسبة نمو %8.7، مقابل 4.6 مليار دولار، حققتها فى 2016.
أضاف جمال الدين، أن قطاعى الرخام والمواد المحجرية، يعدان من أبرز القطاعات التى شهدت صادرتهم تراجعاً خلال الربع الأول من العام الجارى، وبلغت نسبة الانخفاض فى القطاعين %7، و%38، بينما زادت صادرات باقى القطاعات.
وأرجع رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، السبب وراء انخفاض صادرات الرخام والسيراميك إلى ارتفاع التكاليف الإنتاجية.
وتوقع جمال الدين، أن تسجل صادرات قطاع مواد البناء نموا %20 بنهاية 2018، لتصل إلى 6 مليارات دولار، مقابل 5 مليارات دولار حققها القطاع العام الماضى.
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