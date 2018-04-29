التموين تستعد لرمضان بطرح لحوم طازجة ودواجن مستوردة

السلع الغذائية



محمد مجدى



تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لطرح كميات ضخمة من اللحوم الطازجة، والمجمدة السودانية والبرازيلية، والدواجن المجمدة، بفروع المجمعات الاستهلاكية (الأهرام، والنيل، والإسكندرية)، وفروع شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة، استعدادًا لشهر رمضان.



أشار مصدرفى الوزارة، إلى أن الكميات التى تطرح لن تقل عن 100 طن لكل فرع من فروع شركات المجمعات الاستهلاكية، والمصرية، والعامة لتجارة الجملة، البالغ عددها 3000 فرع، موضحا أنه طرح دواجن مستوردة من البرازيل تصل كمياتها إلى 20 ألف طن تكفى حتى أغسطس المقبل.



أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للصناعات الغذائية لـ«المال»، أنه يجرى حالياً تحديد الكميات النهائية التى توزع على كل شركة من الشركات التابعة، والفروع التى تتبعها، تزامنًا مع تكثيف طرح السلع الغذائية، والمقررات التموينية، بالمجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة فى مختلف المحافظات، استعداداً لشهر رمضان، لا سيما اللحوم، والدواجن، والأسماك، والسلع الغذائية.



أضاف المصدر، أن على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، طلب من لجنة المشتريات المركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، الاستعداد على التعاقد على تلك المنتجات، وبأسعار مناسبة، لطرحها للمواطنين، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.



كان المصيلحى قرر تخفيض أسعار، السكر فى معارض «أهلاً رمضان»، وطرحه بسعر 8.5 جنيه بدلاً من 9.5 جنيه، كما تطرح مختلف أنواع العصائر والمنتجات الغذائية الأخرى، والمنظفات بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.



قال ممدوح رمضان المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ«المال»، إنه تطرح الدواجن المستوردة بسعر 17 جنيهاً للكيلو الواحد، ومستمر طرحها بتلك الأسعار للمواطنين حتى نفاذ الكميات، وطرح اللحوم بسعر 60 جنيهًا للمجمدة، والسودانية الطازجة بسعر 80 جنيهاً.