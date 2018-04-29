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استثمار
وزيرة الاستثمار: الاهتمام بنوعية الاستثمارات ضمن أولوياتنا
الأحد 29 أبريل 2018 10:08 ص
مؤتمر برتوفليو 2018
أخر الأخبار
مؤتمر برتوفليو 2018
دعاء محمود ومدحت إسماعيل:
قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة التركيز علي زيادة الاستثمارات في السوق المصرية، ولكن مع الاهتمام بنوعيتها من حيث مدي أهميتها والقيمة المضافة لها والخبرة التكنولوجية التي ستقدمها.
وأضافت نصر خلال كلمتها بمؤتمر بورتفوليو إيجيبت الثالث 2018، الذي تنظمه شركة "المال جي تي إم" بعنوان فرص وتحديات عهد الإصلاح، أن الاهتمام بالمستثمر المصري خطوة أساسية لأن المستثمرين الأجانب ينظرون لوضعه، وبالتالي يتخذوا قرار الاستثمار.
وأكدت أن الوزارة قامت بعمل إصلاحات تشريعية ومؤسسية، لحصول المستثمر علي أفضل خدمة، قائلة "عشان مش ييجي أي مستثمر عنده مشكلة"، وبالتالي لابد من تقديم أفضل الخدمات له بدون الرجوع للجان.
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