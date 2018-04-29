سوريا المستباحة.. مختبر صراعات القرن 21 المتناسلة

شريف عطية



لم تشهد المنطقة العربية من سابق- مثل هذا الزخم المتصاعد من الحروب البينية- كالتى عركتها خلال السبعين عاماً الماضية، إما بسبب التطرف العربى القاصر أحياناً، أو لأحادية القرار الاستبدادى من ناحية.. أو نظراً لطموحات غير مشروعة من جارات إقليميات غير عربيات.. تسعى لشغل الفراغ الناشىء عن الارتباك السياسى والمجتمعى للمنظومة العربية.. وللغيرة الدبلوماسية بين أعضائها، ما انتهزته إسرائيل أول الأمر بإعلان دولتها 1948، لتثّنى عليها إيران بالمتغيرات الجيبولوتيكية والمذهبية الحادة منذ 1979، وليس انتهاءً بأن تلحق تركيا بالركب (الاستعمارى الجديد) فى 2002 من خلال إحيائها مشروع دولة الخلافة (العثمانية)، وليزداد الأمر خطورة بدخول قوى دولية على خط أزمات الشرق الأوسط وصراعاتها- خصماً من الرصيد العربى- ما بات يهدد بنشوب حرب إقليمية يطال رذاذها الجميع، سواء من خلال دخول معارك بينية تقليدية أو باستخدام أسلحة الدمار الشامل التى تملك أهم أدواتها داخل الإقليم- كل من إسرائيل وإيران- كثانى اثنين من أوائل المتصارعين على إحراز قصب السبق نحو وضع إقليمى متميز.. يؤكد ثقلهما الدولى، وبالعكس، إلا أنه رغم تعدد صور المواجهات بينهما وتنوعها، لأسبابهما، فإنه ليس هناك- للمفارقة- ما يفوق ترابط علاقتهما التاريخية أو المعاصرة بسيان.. بالمقارنة مع الآخرين داخل الشرق الأوسط، وحيث من اللافت فى إطار تنافسهما حتى الأظلاف ربما، نجاحهما إلى حد بعيد من توظيف خلافاتهما بشأن تبنّى مسائل إقليمية بعينها.. لأن تصب لصالح طموحاتهما الوطنية، لولا تضاد عوامل ناشئة عن تعقيدات إقليمية ودولية تضعهما أحياناً على حافة الحرب التى لا تتعدى غالباً حتى الان تراشقات إعلامية.. سرعان ما يعودا عنها لتبادل عبارات المصانعة وفقاً لذكريات تاريخية أو مصالح مشركة آنية ومستقبلية، ومع ذلك ونظراً لما سبق القول عن تعقيدات الحرب والسلام فى الشرق الأوسط.. فإنهما يبدوان على إيقاع وقعها فى الآونة الأخيرة.. كأنهما قد يتجهان إلى مواجهة مباشرة على مسرح العمليات السورى (المستباح)- بوصفه جبهة أمامية لتبادل الضربات بعيداً عن الأضواء، سواء بطريقة مباشرة (..) أو عن طريق وكلائهما (..)، الأمر الذى يدفع الرئيس الأميركى لدعوة نظيره الروسى إلى البيت الأبيض.. إذ قد يمكنهما ضمناً مناقشة ما يثير قلق إسرائيل من تصعيد إيران لهجة الحرب ضدها، وبحيث يسبق اللقاء المقترح بين العاصمتين الكبيرتين،، اجتماع قمة أميركى- فرنسى فى واشنطن.. صرح بعده الرئيس الفرنسى بأنهما.. وحلفاء آخرين.. سيكون لهم دور مهم بعد الحرب السورية، لتلافى هجمة إيرانية لشغل الفراغ الذى قد تخليه القوات الأميركية بعد انسحابها من شرق الفرات، ذلك بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية الدول السبع الصناعية الكبرى لبحث سبل التعامل مع روسيا، وفى ضوء «استحقاقات أساسية» تتصل بالموقف فى إيران (وكوريا الشمالية)، ولقد كان من اللافت فى هذا المضمار الذى قد ينحو إلى مواجهة مباشرة بين القوى الكبري.. أن يطالب الرئيس الأميركى دولاً عربية بإرسال قوات لها إلى سوريا، الأمر الذى وصفه- مسئولين مصريين- بالانتحار العسكرى والغباء السياسى، إلا أن مراقبين دوليين يرون فى المسرح السورى (المستباح) نموذجاً لحروب القرن الواحد والعشرين «التناسلة» إلى مالا نهاية، وبحيث يمكن القول بأن الأمور ربما تتجه إلى حرب مذهبية دينية قد لا يكون مستقبل القدس ضمناً بعيداً عنها، أو للسعى نحو استئناف إحياء محاولات إعادة مشروع «الخلافة» فى المشرق العربى، أو إلى تقسيم دوله الرئيسية إلى وحدات سياسية مستحدثة، أو أن ينحو بها إلى منحنى «التدويل».. خاصة لو رجحت كفة المواجهات الإقليمية والدولية عن رجحان كفة الحرب الدينية التى تقف مصر إزاءها- بثقلها الحضارى والإقليمى- موقف الرافض لها.. ولكل المحاولات الساعية بطريقة أو أخرى إلى تبنى البعض ما تسمى «حركة الجهاد» التى لم يعد يوجد خط فاصل بينها وبين المعارضين بالسلاح أو الإرهابيين.



على صعيد مواز، وفى أول سابقة من نوعها منذ الحرب الباردة.. كشفت عنها صحيفة «فيجارو» الفرنسية 16 أبريل الحالي.. بأن «الولايات المتحدة قد قتلت إثر القصف على دير الزور السورية.. نحو مائتى جندى روسي.. متخفّين وراء قناع قوات المرتزقة (الهجينية)، ذلك فى الوقت الذى تلّوح فيه الرئيس الأميركى باحتمال انسحاب بلاده 12 مايو المقبل من الاتفاق النووى مع إيران.. التى هددت بدورها بتصعيد مفاجئ لم تعلن مضمونه، لربما يتجه إلى استـئناف طهران العمل فى المراكز الذرية العسكرية، وهى جسر إيران إلى تصنيع القنبلة الذرية فى وقت قصير، ما قد يدفع إلى توجيه ضربات أميركية- إسرائيلية قد تشترك معها قوات عربية ضد أهداف إيرانية فى داخلها أو فى سوريا، سوف يدفع عجلة الحرب إلى الدوران.. فى سياق من استئناف جار لسباق تسلح غير مسبوق.. بين محور إسرائيل مع دول عربية لديها فوبيا إيرانية تدفعها نحو الدولة العبرية- وبدعم غير محدود من الولايات المتحدة، وبين محور ربما أقل كفاءة تقوده روسيا.. يضم إلى جانب سوريا التى بصدد أن تزودها موسكو بمنظومة صواريخ «إس 300».. كل من إيران وتركيا، إلا أن الأخيرة أعلنت قبل أيام على لسان رئيسها.. الحرص على التحالف مع واشنطن قدر حرصها التنسيق مع موسكو، ذلك فيما تسعى إيران لضم بغداد إلى حلف رباعى ليضم المحور كل من بكين وموسكو، ذلك فيما الحرب الباردة بين أميركا وروسيا- ومحوريهما- توشك على الانزلاق نحو التصادم بينهما.. حيث سوريا (المستباحة) هى ربما ساحة العمليات القادمة- كمختبر- لصراعات القرن الواحد العشرين المتناسلة.