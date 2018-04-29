بقلم رجائى عطية: الشيخ الرئيس ابن سينا 12

رجائى عطية



النفس فى مذهب ابن سينا



حَدُّ النفس عند ابن سينا أنها «كمالٌ أول لجسم طبيعى آلى أو جسم طبيعى ذى حياة».



والنفس عنده- كما هى عند أرسطو- «قوى» تتفاوت من النفس النباتية، إلى النفس الحيوانية، إلى النفس الإنسانية وهى النفس الناطقة.



والنفس ملكات باطنة هى المصورة والمفكرة والوهم والحافظة أو الذاكرة.



والإنسان والحيوان يدركان الجزئيات، ولكن الإنسان وحده هو الذى يدرك الكليات بالنفس الناطقة.



فللنفس الإنسانية قوتان : عاملة تدبر البدن، وعاقلة ولها مراتب : أولها أنها مستعده لقبول الصور العقلية وتسمى بالعقل الهَيُولانى.

وثانيها أنه تحصل فيها التصورات والتصديقات البديهية وهى العقل بالمَلَكَة- وثالثها أن الانتقال يحدث من تلك المبادئ إلى المطالب الفكرية البرهانية- ورابعها أن تكون الصورة العقلية حاضرة بالفعل ينظر إليها صاحبها، وتسمى بالعقل المستفاد.



والعقل بالفعل يتجه إلى العقل الفعال متى شاء. أما الاتصال التام بالعقل الفعال فهو العقل المستفاد، وهو عقل النفس القدسية التى ترتقى إلى منزلة العارفين والصديقين.



وليست النفس متحيزة ولا حالة فى التحيز، لأنها لا تنقسم بأقسام الجسم ولا تتوقف عليه.



وابن سينا سابق فى إثبات وجود النفس للفيلسوف الفرنسى «ديكارت» الذى يبطل الشك فى الوجود بقوله : «أنا أفكر أنا موجود»- وابن سينا سابق له بالقول بأن الإيجاد فيض دائم من قدرة الله.



ويرى ابن سينا أن نفس الإنسان تصدر عن العقل الفعال، وتدخل فى الجنين عندما يتهيأ لقبولها، وأنها تعود إلى العقل الفعال بعد مبارحة الجسد متى بلغت مرتبة النفس القدسية بالدراسة أو بالرياضة.



يقول ابن سينا : «إن مجيئنا إلى هذا العالم لم يكن باختيارنا وإرادتنا ولكن جئنا وبالقهر نمكث وبالقهر نخرج، وإنما جئنا بها للتمحيص والتطهير ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، وطهارة النفس إنما تكون بالعمل الشرعى والعلم الإلهى.. كما أن طهارة الجسد من النجاسة إنما تكون بالماء أو بالتراب».



والجنة عند ابن سينا هى فلك العقل الفعال وما فوقه من البروج، وأما النار فهى ما دون ذلك حيث تختلط النفس بأوشاب الأرض وتقصر عن الصفاء الذى تبلغه العقول بالترقى الهَيُولانى إلى العقل المستفاد.



ويجمل الأستاذ العقاد رأى ابن سينا فى النفس بأنه يقول بالنفس الفردية وبقائها بعد فراق الجسد، ولا بعث بعد الموت إلاَّ للنفس الإنسانية التى لها استعداد للخطاب- أما النفوس التى ملكتها القوة الغضبية والقوة الشهوانية فحكمها حكم الحيوان، فإذا مات انتهت كينونته، وثوابه فى العالم الأدنى حصول آماله، ولا ثواب له فى العالم الأعلى.



الخير والشر فى مذهب ابن سينا



خلاصة مذهبه «ليس فى الإمكان أبدع مما كان». وهو بذلك قريب من الفارابى فى هذا الموضوع.



ليس فى الوسع أن نتصور العالم خيرًا محضًا وكمالاً محضًا، ولا أن نتصوره شرًّا محضًا ونقصًا محضًا.



ولا يبقى إلاَّ أن نتصوره عالمًا يُراد فيه الخير قصدًا، ويقع فيه الشر عرضًا.



الخير أصيل فى العالم، والشر عارض من لوازم الخير المتاح للممكنات.



وليس الخير المحض- فيما يقول ابن سينا- إلاَّ الواجب الوجود لذاته.

أما الممكن الوجود فليس خيرًا محضًا لأن ذاته بذاته لا يجب لها الوجود.



عالمنا إذن هو أفضل العوالم على هذا الاعتبار.



لا يمكن أن يكون خيرًا مما هو عليه مع بقاء الممكنات فيه.



ولولا عناية الله لكان شرًّا مما هو عليه، ولإختل ما فيه من نظام.

ليس فى الإمكان إِذَنْ أبدع مما كان.



الحرية الإنسانية فى مذهب ابن سينا



البحث فى الحرية الإنسانية هو بحث فى مسألة القضاء والقدر.

ويرى ابن سينا، فيما يورد الأستاذ العقاد، أن النفس مكرهة على دخول الجسد، ومكرهة على فراقه، وأنها لم تخلق العوائق التى تصدها عن الترقى فى معارج الكمال، وأن التفاوت بين مقادير النفوس لا شك فيه، ولا حيلة للنفس فى تقديره، مثلما لا حيلة لها فى رزقها المقسوم لها.



فكيف ترقى النفس إلى عليين، وتشقى فى قرار مهين؟



لم ينته ابن سينا ـ فيما يقول الأستاذ العقاد ـ فى كل كلامه عن الثواب والعقاب ـ لم ينته إلى نتيجة غير التسليم. فهو يؤمن بالعدل فى نظام الوجود، وبالخير المحض من واجب الوجود، ومن ثم فلا يقع فى الدنيا ظلمٌ ظاهر إلاَّ وكان له وجه من العدل. وذلك هو الإيمان.