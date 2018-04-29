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بورصة وشركات
النشار: إجراء ممارسات على أدوات الدين بالتعاون مع البنك الأوروبي
الأحد 29 أبريل 2018 09:52 ص
المستشار خالد النشار
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المستشار خالد النشار
أحمد علي - منى عبدالباري:
قال خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة ستجري ممارسات على أدوات الدين قصيرة الأجل التي سيتم إطلاقها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قبل شهر رمضان المبارك.
واستعرض النشار خلال كلمته بمؤتمر بوتوفوليو إيجيبت 2018، الذي تنظمه جريدة المال بالقاهرة اليوم، إن الاستثمار الأجنبي المباشر كان يواجه عددا من المشكلات يتم العمل على حلها.
واستعرض استراتيجية الهيئة للنهوض بالقطاع المالي غير المصرفي ومحاورها الأساسية، ومن بين التعديلات التي تضمنتها الاستراتيجية السماح للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية لتلقي الاكتتابات في صناديق الاستثمار في البيع أو الشراء.
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