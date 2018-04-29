EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
سبرنت إيجيبت تدير مبيعات عملاء we بمحطات السكة الحديد
الأحد 29 أبريل 2018 09:43 ص
شبكة المحمول وي WE we
أخر الأخبار
شبكة المحمول وي WE we
المال– خاص
كلفت الشركة المصرية للاتصالات، شركة «سبرنت إيجيبت» بإدارة مبيعات عملاء الشبكة الرابعة للمحمول «we» حصريًّا داخل محطات السكة الحديد.
قالت مصادر وثيقة الصلة بالشركة إن «سبرنت» تعتزم تشغيل 110 منافذ، خلال مايو المقبل، تقدم من خلالها خدمة بيع خطوط «we»، وتحصيل اشتراكات خدمات الإنترنت فائق السرعة «ADSL»، والأرضى فى مرحلة لاحقة.
وكشفت المصادر، لـ«المال»، أن «سبرنت» حصلت على تقديم الخدمة داخل المحطات بموجب أمر إسناد مباشر من الهيئة القومية للسكك الحديدية، مطالبة جهاز تنظيم الاتصالات بالكشف عن القواعد المنظمة لبيع الخطوط فى الأماكن المفتوحة، مثل محطات مترو الأنفاق والسكة الحديد.
يشار إلى أن «المصرية للاتصالات» بدأت تقديم خدمات المحمول بالسوق المحلية فى 18 سبتمبر الماضى.
وتعد «سبرنت إيجيبت» واحدة من أصل 17 شركة تعاقدت معها «المصرية للاتصالات»، خلال العام الماضى؛ للعمل معها فى تقديم خدمات المحمول بنظام «الفرانشايز»– حق استخدام العلامة التجارية للشركة مقابل نسبة من الأرباح - من أبرزها داتا نت، حبيبة نت، وإن إى سى، وفرست كوم، وكمبيوتر برانت، ومصر دى إس إل، وفيوتشر، وإيه تى داتا،
السكك الحديدية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا