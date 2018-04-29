سبرنت إيجيبت تدير مبيعات عملاء we بمحطات السكة الحديد

شبكة المحمول وي WE we

المال– خاص



كلفت الشركة المصرية للاتصالات، شركة «سبرنت إيجيبت» بإدارة مبيعات عملاء الشبكة الرابعة للمحمول «we» حصريًّا داخل محطات السكة الحديد.



قالت مصادر وثيقة الصلة بالشركة إن «سبرنت» تعتزم تشغيل 110 منافذ، خلال مايو المقبل، تقدم من خلالها خدمة بيع خطوط «we»، وتحصيل اشتراكات خدمات الإنترنت فائق السرعة «ADSL»، والأرضى فى مرحلة لاحقة.



وكشفت المصادر، لـ«المال»، أن «سبرنت» حصلت على تقديم الخدمة داخل المحطات بموجب أمر إسناد مباشر من الهيئة القومية للسكك الحديدية، مطالبة جهاز تنظيم الاتصالات بالكشف عن القواعد المنظمة لبيع الخطوط فى الأماكن المفتوحة، مثل محطات مترو الأنفاق والسكة الحديد.



يشار إلى أن «المصرية للاتصالات» بدأت تقديم خدمات المحمول بالسوق المحلية فى 18 سبتمبر الماضى.



وتعد «سبرنت إيجيبت» واحدة من أصل 17 شركة تعاقدت معها «المصرية للاتصالات»، خلال العام الماضى؛ للعمل معها فى تقديم خدمات المحمول بنظام «الفرانشايز»– حق استخدام العلامة التجارية للشركة مقابل نسبة من الأرباح - من أبرزها داتا نت، حبيبة نت، وإن إى سى، وفرست كوم، وكمبيوتر برانت، ومصر دى إس إل، وفيوتشر، وإيه تى داتا،