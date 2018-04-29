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ثقافة وفنون
هبة طوجي: سلم على مصر هديتي لأهل مصر
الأحد 29 أبريل 2018 09:42 ص
هبة طوجي
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هبة طوجي
أحمد حمدي:
قالت هبة طوجي عن أغنيتها "سلم على مصر" إنها أقل هدية تقدمها لجمهورها المصري، خاصة أنها تدخل مصر للمرة الأولى فهي بمثابة هدية دخول البيت المصري, كما صرحت بطرح فئة جديدة من تذاكر الحفل بسعر مخفض 350 جنيها بعد طلب جمهورها بتخفيض أسعار التذاكر وأن هذا الشأن يخص القائمين على الحفل فقط ولكنها تدخلت في الأمر لإرضاء جمهورها.
وأقيم المؤتمر الصحفي للحفل الأول للفنانة اللبنانية هبة طوجي بمصر، في أحد فنادق القاهرة بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين المصريين وكان بصحبتها الموسيقار أسامة الرحباني والمايسترو الدكتور هاني حسن ومنظم الحفل محمود يوسف وحرص ايضا على الحضور محمد أبو رحاب من شركة جلوبال الراعي السياحي للحفل المسؤولة عن تنقلات هبة طوجي داخل مصر لدعم السياحة الداخلية المصرية.
يذكر أن حفل هبة طوجي يوم 30 أبريل بمدينة تاج سيتي بطريق السويس برعاية شركة جلوبال مصر.
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