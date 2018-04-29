9 بنوك بهيكل تغطية قرض بتروتريد

يحيى أبو الفتوح



■ أبو الفتوح: توقيع العقود النهائية مع الشركة الأسبوع المقبل



محمد سالم



شارك 9 بنوك محلية فى تغطية قرض لشركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد»، بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه، بغرض مقابلة التزامات مالية مستحقة للهيئة العامة للبترول.



وقالت مصادر لـ «المال»، إن حصص التغطية توزعت بواقع 1.816 مليار جنيه لوكيل التمويل والمرتب الرئيس البنك الأهلى، و900 مليون جنيه لبنك مصر، و825 مليون للبنك العربى الأفريقى الدولى، و490 مليون لبنك القاهرة، و385 مليون لقطر الوطنى الأهلى، و140 مليون للبنك العربى، و150 مليون جنيه حصة متساوية لكل من (الإمارات دبى، والمصرى الخليجى، والتجارى وفا)، بإجمالى 450 مليون جنيه.



وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس البنك الأهلى أن التحالف المصرفى بصدد توقيع العقود النهائية للتمويل مع الشركة بحد أقصى الأسبوع المقبل.



كانت «بتروتريد» قد طلبت فى البداية الحصول على تمويل بقيمة 2.5 مليار جنيه، ثم ضاعفت القيمة إلى 5 مليارات جنيه، ويتراوح الأجل الزمنى بين 5 و7 سنوات.



يذكر أن تحالف مصرفى ضم 11 بنكا، أبرزها الأهلى، ومصر، والقاهرة، والعربى الأفريقى، وأبو ظبى الوطنى، وعوده، قد منح الشركة قرضاً بنفس القيمة العام قبل الماضى.



ونشط قطاع البترول مؤخراً، فى الحصول على تمويلات من السوقين المحلية والخارجية، لمقابلة توسعاته والمساهمة فى تدبير الاحتياجات من الطاقة، ووقعت الهيئة العامة للبترول قبل شهر، قرض بقيمة 550 مليون دولار من بنوك: الأهلى، ومصر، والقاهرة، والتجارى الدولى، وحصلت مؤخراً على تمويل بقيمة 400 مليون دولار، من تحالف مصرفى دولى بقيادة البنك الإسلامى للتنمية، كما جددت آخر بقيمة 10 مليارات جنيه، مع بنك الكويت الوطنى - مصر.



يأتى توسع الهيئة فى الاقتراض عقب التزام البنك المركزى المصرى، بقصر استخدام الاحتياطى الأجنبى الذى يتولى إدارته، على مدفوعات الدين الخارجى فقط، حسب وثائق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الصادرة عن صندوق النقد الدولى.



تأسست «بتروتريد» فى يوليو 2001، بهدف تحصيل وتوريد مستحقات الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والشركات الأخرى العاملة بمجال الغاز الطبيعى، عن استهلاك الغاز، ولها فى ذلك قراءة عدادات المستهلكين، وإصدار الفواتير.



ويتوزع ملكية «بتروتريد» بواقع %25 حصة متساوية، لكل من الشركة القابضة للغازات الطبيعية «جاسكو»، والمصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن «تاون جاس»، وشركة غاز مصر، وصندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية، للعاملين بقطاع البترول.