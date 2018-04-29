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بورصة وشركات
نصر: البورصة المصرية تحتل المرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا
الأحد 29 أبريل 2018 09:24 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
مدحت إسماعيل ودعاء محمود:
قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن هناك فريقا متكاملا مِن الوزارة والجهات الحكومية الأخري، ومنها الرقابة المالية والبورصة، لتنشيط استراتيجية الخدمات المالية غير المصرفية.
وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها الافتتاحية في مؤتمر بوتفوليو إيجيبت 2018، الذي تنظمه شركة "المال جي تي إم"، أن تصنيف البورصة المصرية في المرتبة الأولي في الدول العربية، والرابعة عالميا، كان أحد الأحداث والأخبار السارة في اجتماعات الربيع العربي التي عقدت فى واشنطن الفترة الماضية.
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