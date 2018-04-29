انقطاع المياه عن مناطق غرب الإسكندرية نتيجة إصلاح خط 700 ملم

معتز محمود:







تشهد مناطق متعددة بغرب محافظة الاسكندرية انقطاع للمياه نتيجة أعمال إصلاح خط 700مم، بطريق اسكندرية مطروح .





وقال مصدر بشركة مياه الشرب بالاسكندرية إن أعمال إصلاح خط 700 مم، بطريق اسكندرية مطروح يقع أمام رافع الدخيلة ويعد الخط هو المغذى لغرب الأسكندرية .





وأضاف أنه ترتب على أعمال الأصلاح ضعف وانقطاع المياه عن غرب اﻷسكندرية ومناطق الدخيله والعجمى حتى الكيلو 21.



