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الإسكندرية
انقطاع المياه عن مناطق غرب الإسكندرية نتيجة إصلاح خط 700 ملم
الأحد 29 أبريل 2018 01:33 ص
محطة المياه
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محطة المياه
معتز محمود:
تشهد مناطق متعددة بغرب محافظة الاسكندرية انقطاع للمياه نتيجة أعمال إصلاح خط 700مم، بطريق اسكندرية مطروح .
وقال مصدر بشركة مياه الشرب بالاسكندرية إن أعمال إصلاح خط 700 مم، بطريق اسكندرية مطروح يقع أمام رافع الدخيلة ويعد الخط هو المغذى لغرب الأسكندرية .
وأضاف أنه ترتب على أعمال الأصلاح ضعف وانقطاع المياه عن غرب اﻷسكندرية ومناطق الدخيله والعجمى حتى الكيلو 21.
ولفت الى أن الشركه سوف تقوم بتوفير تنكات مياه للشرب لمد المواطنين بالمياه فى تلك الاماكن وعند الحاجة يرجى الأتصال على رقم ١٢٥من أى أرضى 035815700
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