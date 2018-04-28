تخصيص 4.8 ملايين جنيه لتطوير خدمات الكهرباء بالوادي الجديد

وكالات:

أعلن مرفق قطاع الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد تركيب 4 منظمات جهد بخطوط الكهرباء في 3 مراكز إدارية بالمحافظة استعدادا لأشهر الصيف المقبلة.



وقال مدير عام التشغيل والصيانة بكهرباء الوادي الجديد المهندس مازن رضوان- في تصريح السبت، إنه تم تركيب مجموعة منظمات الجهد بخط كهرباء قرية المنيرة بمركز الخارجة، ومدينة باريس، قرى غرب الموهوب بمركز الداخلة، ومنطقة آبار الداخلة، بتكلفة إجمالية 4.8 ملايين جنيه.



وأضاف أن الهدف من تركيب هذه المنظمات هو تحسين والعمل على استقرار جهود التغذية، ومواجهة زيادة الأحمال وارتفاع معدلات الاستهلاك المتوقعة خلال أشهر الصيف.