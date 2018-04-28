الزراعة

رويترز



ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية يوم السبت أن الجزائر تتوقع حصادا زراعيا كبيرا هذا العام بعد هطول وفير للأمطار وأنها تخطط لتقليص مشترياتها من الشعير والقمح الصلد بشدة في عام 2020.



وقال نور الدين عمراني، وهو مسؤول في وزارة الزراعة، إن وفرة مياه الأمطار في شرق وغرب ووسط البلاد ستسمح بحصاد كبير هذا العام.



وبلغ حجم إنتاج الجزائر من الحبوب 3.5 مليون طن في عام 2017 ارتفاعا من 3.4 مليون طن في 2016، لكنه يقل عن أربعة ملايين طن في العام السابق.

وقُدرت فاتورة الواردات في عام 2017 بنحو 2.7 مليار دولار.



وقال عمراني أيضا إن الجزائر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الشعير وستنتج 90 بالمئة من حاجاتها من القمح الصلد بحلول عام 2020.



وتقدر المساحة الإجمالية المخصصة لزراعة الحبوب في الجزائر بنحو 3.5 مليون هكتار ويبلغ متوسط الإنتاج 17 قنطارا للهكتار وفقا للبيانات الرسمية.