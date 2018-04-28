EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
الصيادلة: 2.5% من أدوية الصيدليات منتهية الصلاحية
السبت 28 أبريل 2018 09:34 م
أدوية
أخر الأخبار
أدوية
أحمد صبرى
قال الدكتور محفوظ رمزي، المتحدث باسم نقابة صيادلة القاهرة، إن حجم الأدوية منتهية الصلاحية تعدى مليار جنيه سنويًا وهي تساوي 2.5% من حجم الأدوية لدى كل صيدلية، مؤكدًا أن ذلك جاء من خلال دراسة أجرتها النقابة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام" على قناة "تن" أن جميع الصيدليات تعاني من تقاعس الشركات عن سحب تلك الأدوية، موضحًا أن الشركات خالفت القرار الوزاري، ولم تتغلب على سحب الأدوية خلال عام مضى.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا